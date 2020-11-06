Косметическое ответвление Gucci — Gucci Beauty — выпускает тройку лимитированных помад Rouge à Lèvres Lunaison в преддверии новогодних праздников. В тяжелые металлические флаконы с резными узорами дизайнеры поместили три торжественных оттенка: глубокий красный, фуксию и ярко-оранжевый. Текстура помады тоже слегка изменилась — в кремовую формулу добавили глиттер. Украшает он и сам стик помады. Цвет флаконов лимитки тоже претерпел изменение — золотой оттенок классической версии изменили на лиловый.

Коллекция Rouge à Lèvres Lunaison появится в продаже уже в этом месяце. Стоимость одной помады составит 3820 р.