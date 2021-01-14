Идеальное сотрудничество для встречи весны в нарядных платьях.

Обычно H&M радует громкими дизайнерскими коллаборациями осенью, но в этом году новость об очередном сотрудничестве пришла раньше: уже в начале весны бренд представит коллаборацию с Симон Роша. Впервые дизайнер предложит коллекцию для всей семьи: капсула будет включать как женскую одежду, характерную для бренда, так и мужскую и детскую линии.

© H&M

Результатом работы стали образы для особых случаев, включая традиционные для дизайнера платья из тюля, трикотаж, рубашки, верхнюю одежду, повседневные футболки, обувь с жемчугом и аксессуары, в том числе знаменитые сверкающие украшения Simone Rocha. Специально для коллаборации были разработаны на заказ разнообразные виды тканей с цветочными мотивами и отделкой бисером, а также более традиционный тартан и материалы красных и розовых оттенков.

© H&M