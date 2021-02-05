5 февраля на Netflix выходит драма «Малкольм и Мари». Черно-белая картина — дань старому Голливуду, и герои фильма выглядят соответствующе. Правда, действие происходит в пределах одной ночи, так что в плане костюмов довольствуемся малым: «Афиша Daily» собрала несколько платьев с вырезом халтер, как у главной героини.

Малкольм, который по сюжету празднует премьеру своего фильма как режиссер, одет в черный костюм Prada. Мари мы успеваем увидеть в двух образах: героиня носит блестящее платье длины макси, а позднее переодевается в белую майку и трусы в рубчик, на которые она накидывает халат — винтажную вещь, взятую из гардероба самой Зендаи.

У платья с вырезом халтер (получил свое название от верха купальника, который завязывается или застегивается вокруг шеи) интересная история. Фильм снимался в условиях локдауна, так что одевал актрису ее личный стилист Лоу Роуч: после двух неудачных примерок Лоу связался со своим коллегой, звездным стилистом Джейсоном Рембертом, и вместе буквально по видеосвязи они разработали золотое длинное платье с откровенным верхом. По словам стилистов, получилась иконическая вещь вне времени. «Афиша Daily» собрала несколько платьев с вырезом халтер, которые действительно будут актуальны намного дольше, чем один сезон.