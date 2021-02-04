Converse уже не первый год экспериментирует с классической моделью Chuck 70 и выпускает адаптированные к холодной погоде версии высоких кед. Но очередная попытка, на наш взгляд, на голову выше всех предыдущих. Как минимум по внешним параметрам.

В этот раз американский бренд использовал верх из стеганого нейлона — визуально материал напоминает лайнеры от полевых курток. Изнутри кеды тоже претерпели изменения — теперь их отделка выполнена из мягкого флиса. Обновленная версия классических Chuck 70 доступна в двух цветовых решениях: черном и зеленом с серыми и оранжевыми деталями соответственно.