Эффектная интерпретация классической модели американского бренда.
Converse уже не первый год экспериментирует с классической моделью Chuck 70 и выпускает адаптированные к холодной погоде версии высоких кед. Но очередная попытка, на наш взгляд, на голову выше всех предыдущих. Как минимум по внешним параметрам.
В этот раз американский бренд использовал верх из стеганого нейлона — визуально материал напоминает лайнеры от полевых курток. Изнутри кеды тоже претерпели изменения — теперь их отделка выполнена из мягкого флиса. Обновленная версия классических Chuck 70 доступна в двух цветовых решениях: черном и зеленом с серыми и оранжевыми деталями соответственно.
Утепленные кеды Converse Chuck 70 уже поступили в продажу. Купить их можно у избранных ретейлеров бренда, в числе которых шведский Très Bien. Цена за пару в любой расцветке составляет 100 евро.