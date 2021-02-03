Бренды и модели, о которых вы никогда не слышали.

Мир кроссовок, конечно же, не ограничивается пулом популярных брендов. О небанальных марках мы рассказывали в серии подборок обуви «не как у всех» (первая часть гида, вторая и третья). Теперь хотим познакомить вас с инстаграм-аккаунтом Obscure Sneakers, который занимается аналогичным делом на постоянной основе.

За аккаунтом с аудиторией свыше 74 тысяч подписчиков стоит маркетолог из Майями Стефано Гульотта. Цель энтузиаста — обратить внимание общественности на неочевидные бренды и модели кроссовок. Так, наряду с винтажными парами adidas, Nike и New Balance, здесь можно увидеть обувь Merrell, La Sportiva, Avia, Voit, Parrish, Clints, Run Of и десятка других, не широко известных производителей.

Некоторые из опубликованных в аккаунте пар настолько редкие, что о них практически никто ничего не знает. Помимо большой персональной коллекции, Гульотта собрал целое комьюнити вокруг Obscure Sneakers. Его участники также заинтересованы в освещении интересных моделей кроссовок и регулярно делятся своими собственными находками с основателем проекта.

Подписаться на Obscure Sneakers стоит как минимум для общей эрудиции. Особенно если вам интересно узнать о ныне несуществующих брендах кроссовок или архивных моделях. К тому же вы сами можете обзавестись необычной парой — у Obscure Sneakers есть собственный магазин. В нем продаются как винтажные кроссовки, так и новые. Что касается последних, то в ассортименте — модели испанского бренда Sneep Crew, итальянских Lotto, Flower Mountain и Voile Blanche, а также датского Hummel.