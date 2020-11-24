Ода открытой обуви.

За последний год открытая и полузакрытая обувь заметно набрала популярность. Наверняка вы это и сами заметили. Справедливости ради отметим, что началось это еще до пандемии коронавируса и последовавшим за ней локдауном. Глобальные изменения в мире лишь ускорили процесс. И сейчас расслабленная обувь подбирается к пику популярности. Смотрите сами. Gucci, Celine, Fendi, JW Anderson, Jacquemus, Marine Serre, Ralph Lauren, Visvim и многие другие бренды разного калибра экспериментируют с открытой обувью. Birkenstock выпускает коллаборации с Proenza Schouler, Valentino, Kith и Stüssy. Crocs бесконечно переосмысливает свои модели совместными релизами с популярными музыкантами и брендами. Волну подхватили даже спортивные гиганты: посмотрите на эти модифицированные Stan Smith от adidas Originals и вернувшиеся из небытия Reebok Beatnik.

Автор Highsnobiety Ноа Томас и главный редактор платформы при мужском Nordstrom Цзянь ДеЛеон, предвосхитив всеобщий бум, запустили аккаунт, посвященный мюлям The Muler Report (@muleboyz). Оба — энтузиасты открытой обуви и активно занимаются ее популяризацией среди мужчин. Томас и ДеЛеон убеждены, что носить мюли можно не только дома, и наглядно это демонстрируют на собственном примере, в личных аккаунтах.

В описании The Muler Report говорится, что это первый в инстаграме аккаунт, посвященный мюлям. Поддерживать или опровергать это утверждение мы не беремся, но скажем, что достойных альтернатив мы пока не видели. В аккаунте регулярно появляются фотографии новых моделей, интересных коллабораций и даже необычных кастомизированных пар. Тем, кто далек от эстетики мюлей, стоит подписаться, как минимум чтобы побольше узнать о них. Это также отличный вариант приобщиться к открытой обуви, обзавестись первой парой и вдохновиться на создание расслабленных образов.

Вокруг The Muler Report уже даже появилось своего рода сообщество. Сейчас на аккаунт подписано почти десять тысяч человек. Люди из разных стран публикуют фотографии с тегами #mulement и #muleboyz. Большую часть из них The Muler Report постит к себе в сторис.