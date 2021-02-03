Анатомический топ, юбка с бахромой и портупея из бусин: так H&M Studio представляет гардероб на весну-лето 2021. Коллекция в продаже онлайн с 18 февраля.
Куртка, 14 999 р. Практичная куртка для студенток арт-вузов
Блузка, 3999 р. Если вашей фешен-иконой вот уже 20 лет остается Капитан Джек Воробей, эта блузка просто создана для вас
Топ, 3499 р. Анатомические топы — вещь куда более откровенная, чем открытое декольте, но при этом совсем не пошлая
Платье, 4999 р. Показательный ресайклинг уже который сезон завоевывает инстаграм-тренды. Это платье тоже выглядит так, будто его собрали по кусочкам
Юбка, 5999 р. Юбки с бахромой дизайнеры предлагали носить еще прошлой осенью, но что‑то не задалось. Возможно, весной мы наконец обратим внимание на этот предмет в бохо-стиле
Портупея, 3499 р. На смену кожаным портупеям и цепям пришли бусины — отличный вариант для тех, кто боялся сделать образ слишком грубым
Босоножки, 6999 р. Немного Bottega Veneta, немного обувь для латиноамериканских танцев
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