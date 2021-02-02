Магазин при частном приюте для животных Barking Store и сервис объявлений «Юла» объединились для выпуска совместного релиза. В него вошли хлопковые футболки персикового цвета, украшенные белым принтом на груди со словом «Кусь».

Как и в случае с остальными релизами Barking Store, новый тоже связан с благотворительностью. Половину прибыли от продаж стороны отправят на обустройство томского приюта «Колыбель Дианы».