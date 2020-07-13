Магазин при частном приюте для животных Barking Store выпустил новую коллекцию. В релиз, получивший название «Два дня до послезавтра», вошли футболки, свитшоты, худи и свитер. На всех вещах нанесены авторские апокалиптические принты на тему 2020 года, но с животными. Помимо одежды, в коллекции также представлены яркие шоперы, постеры, наборы стикеров и значки.