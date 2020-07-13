Апокалиптические принты и питомцы.
Магазин при частном приюте для животных Barking Store выпустил новую коллекцию. В релиз, получивший название «Два дня до послезавтра», вошли футболки, свитшоты, худи и свитер. На всех вещах нанесены авторские апокалиптические принты на тему 2020 года, но с животными. Помимо одежды, в коллекции также представлены яркие шоперы, постеры, наборы стикеров и значки.
Релиз «Два дня до послезавтра» уже поступил в продажу. Купить одежду и аксессуары можно на сайте Barking Store. Цены варьируются от 300 рублей за значок до 5000 рублей за свитер. Часть средств, вырученных с продаж направляются в благотворительные организации — приюты для животных, правозащитные фонд и тд.