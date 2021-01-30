Потому что они слишком хороши, чтобы носить их сейчас.

Молодой британский бренд и спортивный гигант объединились для выпуска первого совместного релиза. В дебютную коллаборацию сторон вошли две интерпретированные пары обуви Reebok. Первая — одна из самых популярных моделей кроссовок Club C; вторая — не так давно вернувшиеся на горизонт сандалии Beatnik.

Обе пары вдохновлены прогулками на природе, хотя выбранный сторонами верх из смеси светлого льна не располагает к походам в лес. Каждая пара украшена синим знаком Peace (узнаваемая деталь дизайна Story MFG.), вышитым на боковой панели. Из прочих особенностей — появление съемного ремешка на сандалиях Beatnik.