Что покупать? Базовые модели и обувь для ценителей

Сегодня лайфстайл-модели Karhu можно купить у ретейлеров по всему миру — от крупных END., Farfetch и Yoox до специализированных на кроссовках Sneakersnstuff, Hanon и Footpatrol. В этом месяце к обширному списку добавился еще и московский NUW.

В одном из интервью исполнительный директор Karhu Хууб Валкенбург сказал, что бренд не поддастся давлению и не заинтересован в росте, если это подразумевает отклонение от заданного курса. Кроссовки Karhu — не сиюминутная тенденция, а спортивная классика. Они придутся по душе тем, кто ценит линейки Made in US/Made in UK у New Balance или Heritage у Diadora.