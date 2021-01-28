В прошлом году мы уже советовали приглядеться к Karhu. В этом у нас появился еще один повод напомнить вам о финском бренде, который выпускает образцовые раннеры. С этого месяца кроссовки Karhu можно приобрести в московском NUW.

Как это было История Karhu началась в далеком 1916 году, гораздо раньше, чем на горизонте появились adidas и Nike. Небольшая финская компания открыла свою первую мастерскую в деловой части Хельсинки. Под вывеской Ab Sportartiklar Oy (название сменилось на Karhu в 1920-м. — Прим. ред.) выпускались копья, метательные диски, лыжи и другие спортивные товары из местной березы. Все изделия отличались высоким качеством и довольно быстро обрели популярность среди финских атлетов. Спустя год после основания бренд занялся расширением ассортимента и начал выпускать обувь — беговые шиповки. Одним из первых их оценил Ханнес Колехмайнен, представитель поколения «летучих финнов» (так называли финских бегунов, добившихся больших побед).

© Karhu

Перед Олимпиадой 1920 года в Антверпене компания сменила название на Karhu, что в переводе с финского означает «медведь». Тогда же бренд был назначен официальным поставщиком снаряжения для национальной сборной на антверпенских Играх. На международной арене запомнить новое имя было куда проще, чем Ab Sportartiklar Oy. Та Олимпиада подарила миру еще одного «летучего финна» — Пааво Нурми, взявшего три золота в шиповках Karhu. Через четыре года на Играх в Париже Нурми завоевал еще пять золотых медалей. Благодаря успехам спортсменов сборной известность Karhu вышла за пределы Финляндии. Даже несмотря на влияние Второй мировой войны, бренд поддерживал финскую армию, выпускал камуфляжную форму, палатки, армейские ботинки и рюкзаки — Karhu продолжал экспериментировать с конструкциями и совершенствовать свою обувь.

Три полоски по цене двух бутылок виски Для начала посмотрите на это фото. На нем изображены шиповки Karhu с тремя полосками по бокам. В этой обуви Эмиль Затопек выиграл золотую медаль на Играх в Хельсинки в 1952 году. Помимо него на этой же Олимпиаде золото взяли еще 14 атлетов в обуви Karhu.

После очередных успешных Игр с Karhu связались представители тогда еще малоизвестного немецкого бренда и предложили выкупить права на товарный знак с тремя полосками. Финны не придали значения и согласились на сделку. Цена вопроса? Сумма, эквивалентная 1600 евро, плюс две бутылки виски. Пожалуй, это одна из самых странных сделок с торговыми знаками из когда‑либо совершенных. За смешные деньги Адольф Даслер получил то, что искал несколько лет, — ту самую изюминку, придавшую его бренду adidas узнаваемость. После расставания с тремя полосками Karhu начал размещать на боковой панели литеру M — от слова Mestari (в переводе с финского означает «чемпион»). Различные интерпретации этой же буквы бренд использует и по сегодняшний день.

Благословение Канье Karhu никогда не был широко известным брендом (за исключением некоторых европейских стран). Если вынести за скобки технологичные спортивные модели и говорить о лайфстайл-сегменте, то кроссовки бренда пользовались спросом в основном у знатоков и ценителей.

Ситуация начала меняться в 2010-х. Karhu начал расширять географию продаж, открыл свой первый концепт-стор в Хельсинки, выпустил целый ряд добротных коллабораций (с Concepts, Patta, Footpatrol, Colette) и взял курс на развитие линейки Legend, в рамках которой выходят классические пары бренда. Но в новейшей истории Karhu был еще один фактор, сыгравший важную роль в популяризации финского бренда. В 2017 году Канье Уэст появился на публике в необычных кроссовках. По фотографии было видно, что это не adidas, с которым у рэпера уже был заключен контракт. Пользователи соцсетей довольно быстро выяснили, что это кроссовки Karhu. Разумеется, подобная реклама сыграла финскому бренду на руку: уже через пару дней с момента появления снимка в сети продажи на официальном сайте выросли, а активность в соцсетях заметно увеличилась.

По словам Ремко Ноуса, менеджера глобального лайфстайл-направления, из офиса бренда Канье ничего не отправляли. Представитель Karhu полагает, что рэпер сам узнал о кроссовках — скорее всего, благодаря бостонскому магазину Concepts, который продавал их в США.

Что покупать? Базовые модели и обувь для ценителей Сегодня лайфстайл-модели Karhu можно купить у ретейлеров по всему миру — от крупных END., Farfetch и Yoox до специализированных на кроссовках Sneakersnstuff, Hanon и Footpatrol. В этом месяце к обширному списку добавился еще и московский NUW. В одном из интервью исполнительный директор Karhu Хууб Валкенбург сказал, что бренд не поддастся давлению и не заинтересован в росте, если это подразумевает отклонение от заданного курса. Кроссовки Karhu — не сиюминутная тенденция, а спортивная классика. Они придутся по душе тем, кто ценит линейки Made in US/Made in UK у New Balance или Heritage у Diadora.

1 из 8 2 из 8 3 из 8 4 из 8 5 из 8 6 из 8 7 из 8 8 из 8

Финны вдохновляются архивами и на базе своих классических раннеров создают образцовые лайфстайл-модели. Вневременные силуэты, обеспечивающие комфорт конструкции, и почти всегда комбинированный верх из замши, кожи и сетки. Кроссовки Karhu запросто подойдут к образу с джинсами и бомбером или с брюками и плащом. Некоторые модели уместно будет сочетать даже с костюмами.