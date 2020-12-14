За последние несколько лет аутдор-бренды серьезно расширили свою аудиторию. The North Face, уже который год пользующийся широкой популярностью, продолжает экспансию и не так давно выпустил коллаборацию с MM6 Maison Margiela. Arc’teryx, который горячо любят Вирджил Абло и Дрейк, тоже на подъеме. Бренд анонсировал сотрудничество с Jil Sander и на днях выпустил совместную коллекцию с лондонским Palace. Благодаря своей политике и здоровому маркетингу Patagonia также известна не только среди спортсменов.

Но есть и другие, менее популярные, но не менее интересные аутдор-бренды, заслуживающие общественного внимания. Они тоже отличаются качеством и функциональностью и их также легко внедрить в свой повседневный гардероб. Один из таких — Gramicci.