Редакция «Афиши Daily» продолжает знакомить читателей с любимыми брендами.
За последние несколько лет аутдор-бренды серьезно расширили свою аудиторию. The North Face, уже который год пользующийся широкой популярностью, продолжает экспансию и не так давно выпустил коллаборацию с MM6 Maison Margiela. Arc’teryx, который горячо любят Вирджил Абло и Дрейк, тоже на подъеме. Бренд анонсировал сотрудничество с Jil Sander и на днях выпустил совместную коллекцию с лондонским Palace. Благодаря своей политике и здоровому маркетингу Patagonia также известна не только среди спортсменов.
Но есть и другие, менее популярные, но не менее интересные аутдор-бренды, заслуживающие общественного внимания. Они тоже отличаются качеством и функциональностью и их также легко внедрить в свой повседневный гардероб. Один из таких — Gramicci.
Что за название и при чем тут итальянцы?
Согласно легенде (слегка абсурдной и оттого еще более очаровательной), в начале 80-х калифорнийский скалолаз Майк Грэм и группа его друзей захотели стать первой итальянской командой, взобравшейся на вершину горы Хаф-Доум в национальном парке Йосемити. И компания молодых людей справилась с поставленной перед собой задачей. Правда, было одно но: ни Майк, ни кто‑либо из его друзей не были итальянцами. Они просто стали называть свои фамилии на итальянский манер. Таким образом, «Грэм» сменилась на «Грамиччи».
Все началось с шорт
В 1982 году Майк решил использовать «итальянскую» версию фамилии для названия собственного бренда — так появился Gramicci. Первой вещью были невероятно удобные шорты для скалолазов, которые моментально стали хитом. Грэм, опиравшийся на собственный спортивный опыт, создал действительно востребованную пару, которая превосходила всех конкурентов. Ключевыми особенностями шорт были вставка в шаговом шве для дополнительного комфорта при подъемах и практичный нейлоновый ремешок, вшитый в пояс.
Последний, кстати, в те годы считался визитной карточкой бренда. Впоследствии вшитые в пояс ремешки при создании вещей использовали самые разные бренды (Uniqlo, Stüssy, Carhartt WIP и многие другие). Уже после впечатляющих результатов с шортами, в 1988 году, Gramicci задействовал свои наработки при создании брюк.
Успех, взлет и падение
Расцвет Gramicci пришелся на начало 90-х (зарождение стритвира и бум скейтбординга). Вещи бренда пользовались большим спросом. И не только у любителей аутдор-активностей, но и в целом среди далеких от спорта людей. Причины успеха банальные: одежда Gramicci была практичной и комфортной, стоила приемлемых денег, отличалась отменным качеством и при этом хорошо выглядела.
Но длилось это недолго. В начале 2000-х бренд начало трясти. После смены собственников и реструктуризации у Gramicci стали появляться проблемы с контролем качества и своевременных поставок. Плюс каждая новая коллекция затмевала предыдущую своими скучными и невпечатляющими вещами, дух Gramicci медленно погибал. Довольно скоро все это привело к неизбежным финансовым проблемам и потере популярности.
В 2005-м бренд сменил руководство с целью стряхнуть пыль с имени Gramicci и вернуть ему былую славу. Частично задача была выполнена. К концу десятилетия бренд все же выбрался из финансовой ямы, отладил внутренние процессы и начал приходить в себя. Но это был уже совершенно другой Gramicci.
Японское видение, или Make Gramicci Great Again
По-настоящему все изменилось лишь несколько лет назад, когда Gramicci запустил японское подразделение. Этот ход сыграл ключевую роль в возвращении бренда к лучшей форме. К слову, в Японии всегда с особым трепетом относились к классическим американским брендам (будь то банальные The North Face и Levi’s или менее заезженные L.L.Bean и Filson).
Помимо заранее расположенного к продукту рынка, с появлением представительства в Японии, Gramicci получил оперативный простор для творчества и дальнейшего роста. Во-первых, у бренда вышел целый ряд коллабораций, в числе которых совместные релизы с nonnative, mastermind, Neighborhood, Stüssy, Beams, Have a Good Time. Во-вторых, Gramicci уверенно закрепился в брендбуках популярных ретейлеров по всему миру (Mr. Porter, End., Matches Fashion и других).
Что покупать у Gramicci
Удобные и универсальные брюки по-прежнему считаются визитной карточкой Gramicci. Из сезона в сезон в коллекциях бренда появляются модели разного кроя, а также их интерпретации из альтернативных материалов — твила, шерсти и даже вельвета. Подобные эксперименты с фактурами позволяют сочетать брюки Gramicci практически со всем.
Отдельного упоминания также заслуживают верхняя одежда и вещи из флиса. И те, и другие даются бренду на ура. В большинстве случаев вещи отличаются лаконичным дизайном, благодаря чему их можно без проблем адаптировать под любой гардероб.
Также стоит отметить аксессуары. При создании рюкзаков, шоперов и других сумок Gramicci, как правило, использует легкий, практически невесомый, но очень прочный нейлон. Как и в случае с одеждой, все изделия отличаются выверенным дизайном без лишних деталей.