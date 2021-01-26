На выбор — пять насыщенных цветовых решений.

В прошлом году Nike и Stussy выпустили целый ряд интересных релизов. И судя по всему, стороны не собираются останавливаться. 2021-й они начинают капсульной коллекцией кроссовок Air Force 1, вручную окрашенных студией Lookout & Wonderland. Последняя известна своим этичным подходом к выбору красителей.

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В релиз вошли 5 ярких расцветок — синяя, зеленая, желтая, фиолетовая и красная. Каждая пара окрашена растительным красителем и декорирована тройным брендингом Stussy — на носке, язычке и пятке.

Новая коллаборация Nike и Stussy поступит в продажу ограниченным тиражом 29 января. Купить кроссовки можно будет на американском сайте стритвир-бренда.