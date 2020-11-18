В этом году американской марке уличной одежды Stüssy исполнилось 40 лет. Вспоминаем ключевые моменты в истории бренда.
Серфер Шон Стусси делает доски для друзей прямо в своем гараже в калифорнийском городе Лагуна-Бич. В дизайне серфбордов использует инновационную форму и продвинутую графику, вдохновение для которой берет примерно отовсюду — начиная с регги и нью-вейва и заканчивая панком. Каждая доска подписана вручную граффити-тегом Stüssy, возможно, имитирующим подпись его дяди, абстрактного художника Яна Фредерика Стусси. К доскам Шон начинает делать футболки и рубашки с логотипом на видном месте — что‑то вроде дополнительного промо.
Шон попадает на трейд-выставку Action Sports Retailer, где представляет черные футболки со своим белым лого, — к концу мероприятия он продает тысячу таких футболок и 24 доски. После чего понимает, что делать одежду выгоднее, чем серфборды. В 1984-м официально появляется бренд Stüssy: Шон запускает его вместе со своим другом и деловым партнером Фрэнком Синатрой-младшим (никак не связанным с популярным в Штатах певцом). Еще через три года марка обзаводится офисом в Ирвине, Калифорния, а к концу десятилетия у Stüssy появляются склады в США, Европе, Австралии и Японии.
Будущий основатель Supreme Джеймс Джеббиа открывает в Сохо Union первый в своем роде стритвир-магазин. Представленный в нем ассортимент уже далек от популярных тогда мешковатых вещей, зато особое внимание в нем уделено молодым интересным маркам. Уговорить Шона Стусси продавать там Stüssy оказывается непросто: но после личного визита в магазин дизайнер соглашается представить бренд в Union. Таким образом в 1991 году Stüssy начинает продаваться в Нью-Йорке. Чуть позже Union переехал в Лос-Анджелес на авеню Ла Бреа: затем магазин разделился на два соседних пространства, которые работают до сих пор.
В 1996 году Шон Стусси покидает пост президента компании. Источники называют разные причины ухода дизайнера. Либо Шон захотел уделять больше времени жене и сыну, улетев к ним на Гавайи. Либо почувствовал, что стритвир-рынок слишком разросся и, не увидев со стороны своей команды интереса продвигать бренд, потерял к нему интерес. Долю Шона в бренде приобрел Синатра: его семья по-прежнему полностью владеет компанией.
Stüssy анонсирует сотрудничество с G-Shock. Бренды выпускают часы DW-6900, которые сейчас называют первой в мире коллаборацией, когда две марки размещают свои логотипы на одной вещи. В этом же году креативным директором бренда становится Пол Митман, который проработал в бренде с начала девяностых вплоть до 2011 года, когда его пригласили в adidas.
Пережив пару сложных лет после ухода Шона и падение продаж (но все равно оставаясь прибыльным), бренд перепридумывает себя. В 2000 году по совету фотографа Робби Джефферса Stüssy берет курс на скейтбординг и заводит собственную скейт-команду.
Stüssy масштабно отмечает тридцатилетие. Лимитированным юбилейным релизом и рядом коллабораций с дружественными марками и артистами (в их числе — бренды Supreme, РАМ и Neighborhood, художник Claw и ретейлеры The Hideout и SlamJam).
В 2011 году Бобби Хандредс, создатель марки The Hundreds и аналитик рынка стритвир-одежды, по заказу журнала Complex составляет список самых влиятельных уличных брендов. На первом месте оказался Stüssy, опередив A Bathing Ape и Supreme.
Десятые годы для Stüssy богаты на специальные коллекции и коллаборации. Среди марок, с которыми за это время успел посотрудничать бренд, — Bape, Carhartt WIP, Dickies, Cactus Plant Flea Market, Nike, New Balance, Parra, Birkenstock, Gramicci, Woolrich, Dr. Martens, Clarks Originals и многие другие. Также марка активно поддерживает Stüssy Tribe — сообщество, которое образовалось вокруг бренда: к примеру, выпускает капсулу «университетских» курток для A$AP Rocky, основателя французского люксового стритвира Pigalle Стефана Эшпула и художника Брента Роллинза.
Сорокалетие Stüssy отмечает, в общем-то, примерно так же, как и тридцатилетие, — целой серией коллабораций. С Риком Оуэнсом, Верджилом Абло, Марком Джейкобсом, Такахиро Мияситой и Мартином Роузом. Каждый дизайнер выбрал на свое усмотрение благотворительную организацию, куда будет пожертвована часть выручки с продаж мерча. Также к юбилею Stüssy выпустил капсулу с Comme des Garçons CDG, куда вошли брендированные бомберы, коуч-джекеты, футболки, брюки и аксессуары.