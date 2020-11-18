1989–1991

Будущий основатель Supreme Джеймс Джеббиа открывает в Сохо Union первый в своем роде стритвир-магазин. Представленный в нем ассортимент уже далек от популярных тогда мешковатых вещей, зато особое внимание в нем уделено молодым интересным маркам. Уговорить Шона Стусси продавать там Stüssy оказывается непросто: но после личного визита в магазин дизайнер соглашается представить бренд в Union. Таким образом в 1991 году Stüssy начинает продаваться в Нью-Йорке. Чуть позже Union переехал в Лос-Анджелес на авеню Ла Бреа: затем магазин разделился на два соседних пространства, которые работают до сих пор.