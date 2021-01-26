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Создавая Wondernorthland, Алиса обратила внимание, что подобных проектов в России просто нет: наши девушки к комбинезонам относятся настороженно. Сейчас у бренда в основном одеваются те, кто помнит комбинезоны еще с детства, привык к ним и знает, как они сидят. Также подтягивается старшее поколение, которое носило подобную вещь в молодости. Плюс беременные девушки — им удобно, что ремешки комбинезона регулируются. Но есть и те, кто проявляет интерес, хотя пока сомневается в посадке: своей миссией Wondernorthland как раз считает возможность донести до таких покупателей, что комбинезоны — это красиво.