Дизайнер Wondernorthland Алиса так вдохновилась брендами Dickies и Carhartt, что решила создать собственную марку комбинезонов.
Бренду Wondernorthland всего два года, а шьет дизайнер Алиса — четыре: девушка выучилась на режиссера в Институте культуры и искусств, где на последнем курсе сшила с помощью одногруппников больше половины костюмов для спектакля «Русалочка» на собственной швейной машинке. После чего решила глубже вникнуть в дизайн: шила, изучала свойства тканей, искала, что нравится именно ей. Занималась индивидуальным пошивом, курировала бренды и работала с дизайнерами (например, с питерским же Pirosmani Studio). А потом решилась на создание собственного проекта.
Wondernorthland за 10 секунд
Wondernorthland — название с двойным смыслом. С одной стороны, это посвящение Петербургу, куда Алиса переехала из родного Орска. Для нее Питер — магический северный город, несмотря на постоянные дожди и редкое солнце. С другой стороны, Wondernorthland отсылает к «Алисе в стране чудес»; собственно, у дизайнера в профиле так и написано: «Alice in Wondernorthland».
Вельвет в качестве основного материала был выбран благодаря своим тактильным свойствам — мягкости, теплу и уюту. При этом он достаточно сложный в работе. По составу это 100%-ный хлопок, закупается в России, Италии или Китае. Все зависит от наличия: маленькому бренду из‑за небольшого метража выбирать особо не приходится. Алиса ищет материал и фурнитуру на выставках ткани, у оптовиков, во всевозможных магазинах и на складах. Бывает, что для партии вещей используется один и тот же вельвет, приобретенный по разной цене, — дизайнер готова идти на такие скачки в себестоимости ради визуальной целостности коллекций.
Создавая Wondernorthland, Алиса обратила внимание, что подобных проектов в России просто нет: наши девушки к комбинезонам относятся настороженно. Сейчас у бренда в основном одеваются те, кто помнит комбинезоны еще с детства, привык к ним и знает, как они сидят. Также подтягивается старшее поколение, которое носило подобную вещь в молодости. Плюс беременные девушки — им удобно, что ремешки комбинезона регулируются. Но есть и те, кто проявляет интерес, хотя пока сомневается в посадке: своей миссией Wondernorthland как раз считает возможность донести до таких покупателей, что комбинезоны — это красиво.
Сейчас у Wondernorthland помимо вельветовых и джинсового комбинезонов можно приобрести также брюки с защипами (вторая по популярности вещь у лейбла), юбки, рубашки, футболки, худи и головные уборы. В феврале обещают новую позицию, но пока держат в секрете, какую именно. Почти половина подписчиков марки — молодые люди, хотя на них комбинезоны не садятся из‑за роста и особенностей фигуры. Алиса обещает сделать мужскую модель — дизайнер с большим трепетом относится к разработке, сама делает лекала и хочет довести силуэт до совершенства, прежде чем выпустить в продажу.
Приобрести вещи Wondernorthland можно в инстаграм-аккаунте марки. Также бренд сотрудничает с платформой Faces & Laces Locals, правда, пока там представлена всего пара моделей, а допоставку обещают в феврале. Ценовой диапазон — от 2500 рублей за панаму до 7000 рублей за комбинезон из денима.