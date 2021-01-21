Украшения из бисера весной 2020 года захватили инстаграм. Те, кому нечем было заняться на локдауне, решили вспомнить свое детское хобби, а за ними подтянулись и большие бренды. Тренд уже пошел на спад, но самые креативные сумели развить его дальше: так поступил питерский бренд Ssichume, который делает сумки из стекляруса.

Создательница Ssichume — девушка из Якутска Тамара Буштаева, которая сейчас живет в Петербурге. На самоизоляции дизайнер тоже увлеклась бисероплетением: причем для нее это было не просто следованием тренду, а возвращением к любимому хобби детства, которым она занималась несколько лет. К тому же у Томы папа — ювелир, так что в каком‑то смысле она приобщилась к семейному делу. Если в первом проекте Nosi S Luv дизайнер делала те самые растиражированные бусики, то в Ssichume решила заняться премиальными аксессуарами и теперь создает сумки из стекляруса.