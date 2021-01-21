Украшения из бисера весной 2020 года захватили инстаграм. Те, кому нечем было заняться на локдауне, решили вспомнить свое детское хобби, а за ними подтянулись и большие бренды. Тренд уже пошел на спад, но самые креативные сумели развить его дальше: так поступил питерский бренд Ssichume, который делает сумки из стекляруса.
Создательница Ssichume — девушка из Якутска Тамара Буштаева, которая сейчас живет в Петербурге. На самоизоляции дизайнер тоже увлеклась бисероплетением: причем для нее это было не просто следованием тренду, а возвращением к любимому хобби детства, которым она занималась несколько лет. К тому же у Томы папа — ювелир, так что в каком‑то смысле она приобщилась к семейному делу. Если в первом проекте Nosi S Luv дизайнер делала те самые растиражированные бусики, то в Ssichume решила заняться премиальными аксессуарами и теперь создает сумки из стекляруса.
Ssichume за 10 секунд
Ssichume произносится как «сичумэ» и переводится с грузинского как «тишина». Тамара сильно вдохновилась своей поездкой в Тбилиси и в качестве названия для бренда выбрала надпись на сережках, которые приобрела в Грузии.
Сумки Ssichume сделаны из настоящего стекляруса — бусины размеров 1 и 3 см на 100% состоят из стекла, а не из пластика. Дизайнер ищет их в интернет-магазинах по всему миру.
У бренда уже есть планы на ближайшее будущее: в качестве материалов Ssichume собирается использовать жемчуг, бисер и натуральные камни. А еще расширить линейку: помимо чехлов для телефона и сумок будут украшения — серьги, кольца и браслеты. Прямо сейчас Тамара ждет серебряную фурнитуру для них.
В аккаунте Ssichume сказано, что их аксессуары созданы для особенных дней. По словам дизайнера, с сумкой бренда каждый день может быть особенным: хоть вечеринка с друзьями, хоть поход в продуктовый в пижаме. Главное — ваш настрой.
Пока что заказать сумку Ssichume можно в инстаграм-аккаунте бренда. За сумочку в размере XS, она же кейс для телефона, просят 3500 рублей, а за авоську из мелкого стекляруса, на создание которой у марки уходит несколько дней, — 12 000 рублей. Также можно сделать сумку на заказ, если нужные вам материалы есть в наличии.