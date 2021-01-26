Каждый месяц мы просматриваем десятки брендов и магазинов одежды, чтобы в конце выделить несколько привлекательных новинок. В январе это плиссированная кепка, пижама героини романтического фильма, туфли с характером, флиска из европейского трифт шопа и еще 19 занимательных вещей.

Очки Tiffany Blue

Модель, навеянная 90-ми, в фирменном цвете бренда смотрится максимально аутентично.

Цена 17 100 р.
Бюстгальтер Zara

В 2020-м Zara запустила бельевую линейку, и вот она наконец доехала до России. Тут и традиционные комплекты, и вязаные модели, и пижамы с носками.

Цена 2599 р.
Блузка Reserved

Reserved вдохновился астрологией и выпустил коллекцию «Эра Водолея» в бело-голубой палитре. Полупрозрачный топ как бы намекает на весну.

Цена 2999 р.
Джинсы Pleasures

Черные джинсы для тех, кто устал от черных джинсов.

Цена 10 100 р.
Берет nasspen

Берет обычно носят в межсезонье, но у этой модели шерсть в составе и подклад, так что можно щеголять на пленэре хоть в январе.

Цена 4500 р.
Платье Zara

Платье из рельефной ткани в стиле Шэрон Тейт.

Цена 2999 р.
Туфли Vagabond

В 2021-м лодочки выглядят так: обрубленный мыс, квадратное декольте, массивный каблук. Пропустите, power women идет!

Цена 10 600 р.
Свитер Polar Skate Co.

Свитер с замысловатым узором, который в 90-х называли не иначе как «вырви-глаз».

Цена 15 990 р.
Платье Damson Madder

Платье одновременно обыгрывающее и этнический стиль, и гранж.

Цена 16 990 р.
Сумка Weekday Kelly

Сумка Kelly, которую наконец можно себе позволить.

Цена 2499 р.
Свитшот Fear of God Essentials

Базовый (но не скучный) свитшот из линейки Fear of God Essentials. Цены в ней, к слову, куда более приемлемые для России.

Цена 9519 р.
Сумка COS

В новый год COS вступил с линейкой для йоги: среди традиционных бра и лосин там можно найти непростую сумку для формы взамен скучной спортивной.

Цена 6990 р.
Ботинки Sorel

Ультимативная обувь для московских холодов — водонепроницаемая конструкция, утеплитель и, наконец, толстая рифленая подошва.

Цена £170
Кардиган Jamieson's of Shetland

Для ценителей теплых вещей из добротной шерсти. Яркий кардиган, который может разбавить вашу ротацию свитеров.

Цена 11 919 р.
Брюки Uniform Bridge

Uniform Bridge славится своим трепетным отношением к классическому милитари-стилю. И эти брюки карго очередное тому подтверждение.

Цена 16 500 р.
Кепка Homme Plissé Issey Miyake Pleated Cap

Сильная инвестиция в весенне-летний гардероб. Впрочем, так можно сказать о любой вещи из новой коллекции Homme Plissé Issey Miyake.

Цена 15 919 р.
Куртка Uniqlo x Ines de la Fressange

Не самая очевидная вещь из последней коллаборации Uniqlo и Ines de la Rressange — куртка в рабочем стиле со сглаженными деталями.

Цена 5999 р.
Брюки Monki

Мягкий вельвет, свободный крой и идеальная цветовая гамма для перехода из одного сезона в другой.

Цена 2100 р.
Кепка thisisneverthat

Головной убор для тех, кто не хочет расставаться с кепками даже зимой.

Цена 4690 р.
Сабо Vladimir Cauchemar x Crocs

Crocs продолжает сотрудничество с музыкантами. Приятное дополнение к этой модели — металлические джибитсы.

Цена 4999 р.
Пижама Victoria's Secret

Идеальный домашний наряд для просмотра инди-мелодрам 14 февраля.

Цена 6040 р.
Флиска adidas Originals

Среди прочего в сезонной коллекции немецкого спортивного бренда мы обнаружили эту флиску с принтами в винтажном стиле.

Цена 7699 р.
Серьги Avgvst

Свободная вставка из горного хрусталя особенно хорошо будет смотреться на солнце.

Цена 18 000 р.
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