Каждый месяц мы просматриваем десятки брендов и магазинов одежды, чтобы в конце выделить несколько привлекательных новинок. В январе это плиссированная кепка, пижама героини романтического фильма, туфли с характером, флиска из европейского трифт шопа и еще 19 занимательных вещей.
Модель, навеянная 90-ми, в фирменном цвете бренда смотрится максимально аутентично.
В 2020-м Zara запустила бельевую линейку, и вот она наконец доехала до России. Тут и традиционные комплекты, и вязаные модели, и пижамы с носками.
Reserved вдохновился астрологией и выпустил коллекцию «Эра Водолея» в бело-голубой палитре. Полупрозрачный топ как бы намекает на весну.
Берет обычно носят в межсезонье, но у этой модели шерсть в составе и подклад, так что можно щеголять на пленэре хоть в январе.
В 2021-м лодочки выглядят так: обрубленный мыс, квадратное декольте, массивный каблук. Пропустите, power women идет!
Свитер с замысловатым узором, который в 90-х называли не иначе как «вырви-глаз».
Базовый (но не скучный) свитшот из линейки Fear of God Essentials. Цены в ней, к слову, куда более приемлемые для России.
В новый год COS вступил с линейкой для йоги: среди традиционных бра и лосин там можно найти непростую сумку для формы взамен скучной спортивной.
Ультимативная обувь для московских холодов — водонепроницаемая конструкция, утеплитель и, наконец, толстая рифленая подошва.
Для ценителей теплых вещей из добротной шерсти. Яркий кардиган, который может разбавить вашу ротацию свитеров.
Uniform Bridge славится своим трепетным отношением к классическому милитари-стилю. И эти брюки карго очередное тому подтверждение.
Сильная инвестиция в весенне-летний гардероб. Впрочем, так можно сказать о любой вещи из новой коллекции Homme Plissé Issey Miyake.
Не самая очевидная вещь из последней коллаборации Uniqlo и Ines de la Rressange — куртка в рабочем стиле со сглаженными деталями.
Мягкий вельвет, свободный крой и идеальная цветовая гамма для перехода из одного сезона в другой.
Головной убор для тех, кто не хочет расставаться с кепками даже зимой.
Crocs продолжает сотрудничество с музыкантами. Приятное дополнение к этой модели — металлические джибитсы.
Идеальный домашний наряд для просмотра инди-мелодрам 14 февраля.
Среди прочего в сезонной коллекции немецкого спортивного бренда мы обнаружили эту флиску с принтами в винтажном стиле.
Свободная вставка из горного хрусталя особенно хорошо будет смотреться на солнце.