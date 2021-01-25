Экологичные, из «кожи дракона», винтажные беговые и еще 13 достойных пар января.

adidas UltraBoost 21

Обновленная версия модели UltraBoost. Берите пример с Канье — он не раз показывал, как носить беговые пары в повседневной жизни.

Цена 15 999 р.
Asics Gel-Lyte III OG

Сезонная расцветка классической и, вероятно, самой узнаваемой модели японского бренда.

Цена 9 136 р.
Nike SB Zoom Blazer Mid Edge

Яркая пара с эффектным комбинированным верхом. Для тех, кому не пришлись по душе классические Blazer Mid.

Цена 8 499 р.
Foo Fighters x Vans Sk8-Hi

В основу коллаборации Vans и Foo Fighters легли классические Sk8-Hi. Единственное (заметное) отличие — крупный логотип группы сбоку.

Цена 6 990 р.
Walsh Tempest

Классическая пара от важного для британского спорта бренда. Поклонникам классики и тем, кто устал от кроссовок как у всех.

Цена £160
Puma Delphin OG

Классика, проверенная временем. Немецкий бренд перевыпустил модель, которая впервые заявила о себе в конце 70-х.

Цена £85
Stepney Workers Club Dellow Cordura

Мы уже рассказывали о SWC и его экспериментах с материалами. На этот раз бренд выпустил базовые кеды Dellow из нейлона Cordura.

Цена 7 599 р.
Karhu Legacy 96

Образцовые раннеры от финского спортивного бренда теперь можно купить в московском Nuw.

Цена 12 900 р.
Asics x Nonnative Gel-Yetitokyo Hi Gtx

Гибрид кроссовок и милитари-ботинок от дуэта японских брендов. Пара отличается эффектной системой шнуровки и мембраной Gore-Tex.

Цена 14 319 р.
adidas Originals ZX 1000

Спортивный гигант продолжает пополнять линейку ZX новыми парами. Нам приглянулись эти белые ZX 1000 с замшевым верхом.

Цена 10 999 р.
Converse Cons x Pop Trading Company JP Pro

Второй релиз Converse и Pop Trading Company включает две пары Jack Purcell Pro из искусственной кожи — высокие белые и низкие баклажановые.

Цена 7 990 р.
New Balance 530

«Светло-розовый с оттенком розового золота», — вот такое подробное описание дал New Balance новой расцветке 530-й модели. Весна наступает!

Цена 6 890 р.
Reebok x Kung-Fu Panda Instapump Fury OG

Одна из самых удобных моделей бренда (даже не нужно завязывать шнурки!) в расцветке, напоминающей о герое «Кунг-фу Панды».

Цена 14 999 р.
Julian Klincewicz x Slam Jam x Vault by Vans Bold Ni Lx

Мультиколлаборация Vault by Vans c магазином Slam Jam и мастером на все руки Джулианом Клинцевичем — режиссером, художником и скейтбордистом.

Цена 6 374 р.
Nike Air Force 1 Pixel SE

Классическая и универсальная модель Nike с ярким акцентом — звериным задником и свушем.

Цена 9999 р.
Reebok Classic Legacy 83 [Ree]cycled

Пополнение в экологичной линейке спортивного бренда [Ree]cycled — интерпретация модели Legacy 83.

Цена 7 699 р.