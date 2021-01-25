Экологичные, из «кожи дракона», винтажные беговые и еще 13 достойных пар января.
Обновленная версия модели UltraBoost. Берите пример с Канье — он не раз показывал, как носить беговые пары в повседневной жизни.
Сезонная расцветка классической и, вероятно, самой узнаваемой модели японского бренда.
Яркая пара с эффектным комбинированным верхом. Для тех, кому не пришлись по душе классические Blazer Mid.
В основу коллаборации Vans и Foo Fighters легли классические Sk8-Hi. Единственное (заметное) отличие — крупный логотип группы сбоку.
Классическая пара от важного для британского спорта бренда. Поклонникам классики и тем, кто устал от кроссовок как у всех.
Классика, проверенная временем. Немецкий бренд перевыпустил модель, которая впервые заявила о себе в конце 70-х.
Мы уже рассказывали о SWC и его экспериментах с материалами. На этот раз бренд выпустил базовые кеды Dellow из нейлона Cordura.
Образцовые раннеры от финского спортивного бренда теперь можно купить в московском Nuw.
Гибрид кроссовок и милитари-ботинок от дуэта японских брендов. Пара отличается эффектной системой шнуровки и мембраной Gore-Tex.
Спортивный гигант продолжает пополнять линейку ZX новыми парами. Нам приглянулись эти белые ZX 1000 с замшевым верхом.
Второй релиз Converse и Pop Trading Company включает две пары Jack Purcell Pro из искусственной кожи — высокие белые и низкие баклажановые.
«Светло-розовый с оттенком розового золота», — вот такое подробное описание дал New Balance новой расцветке 530-й модели. Весна наступает!
Одна из самых удобных моделей бренда (даже не нужно завязывать шнурки!) в расцветке, напоминающей о герое «Кунг-фу Панды».
Мультиколлаборация Vault by Vans c магазином Slam Jam и мастером на все руки Джулианом Клинцевичем — режиссером, художником и скейтбордистом.
Классическая и универсальная модель Nike с ярким акцентом — звериным задником и свушем.
Пополнение в экологичной линейке спортивного бренда [Ree]cycled — интерпретация модели Legacy 83.