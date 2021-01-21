Совместная коллекция брендов поступит в продажу 23 января.
Bape и Leviʼs вновь объединили усилия для создания совместной коллекции. Хорошая новость в том, что новый релиз японского и американского брендов доедет и до России.
Основа коллаборации — куртка из денима, выполненная на базе классической Trucker Jacket. Ключевые характеристики совместной модели — расстегивающаяся молния на тыльной стороне и строчка с фирменным камуфляжным паттерном Bape по всей поверхности. Помимо куртки из денима, стороны приготовили эксклюзивные версии Trucker Jacket из твила: с красным камуфляжем — для Европы, с зеленым — для Америки и с черно-синим — для Азии. Также в коллаборацию вошли базовые футболки с совместным брендингом и кепка из денима.
Глобальный запуск совместной коллекции Bape и Leviʼs запланирован на 23 января. В России коллаборация будет представлена в корнере джинсового бренда в универмаге «Цветной». Куртки обойдутся в 22 500 рублей, джинсы — 14 500 рублей, футболки — 5500 рублей, кепка — 6900 рублей.