Bape и Leviʼs вновь объединили усилия для создания совместной коллекции. Хорошая новость в том, что новый релиз японского и американского брендов доедет и до России.

Основа коллаборации — куртка из денима, выполненная на базе классической Trucker Jacket. Ключевые характеристики совместной модели — расстегивающаяся молния на тыльной стороне и строчка с фирменным камуфляжным паттерном Bape по всей поверхности. Помимо куртки из денима, стороны приготовили эксклюзивные версии Trucker Jacket из твила: с красным камуфляжем — для Европы, с зеленым — для Америки и с черно-синим — для Азии. Также в коллаборацию вошли базовые футболки с совместным брендингом и кепка из денима.