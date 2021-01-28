Фешен-иллюстрации в Marie Claire 80-х годов и топ-модели в объективе Марио Тестино из Vanity Fair 2008 года: автор Magazine Fan коллекционирует глянцевые журналы разных лет и делится снимками эдиториалов.
«Фотограф Билл Кинг для Vogue Paris, февраль 1987 года. Синди Кроуфорд одета в Azzedine Alaïa. Прическа — бренд Oribe, макияж — Лидия Снайдер». Примерно так подписаны все публикации на странице коллекционера глянца, пожелавшего остаться анонимным.
Аккаунт Magazine Fan — находка для участников фотопродакшенов (от креативного директора до локейшн-менеджера) и дизайнеров. Первые могут искать там референсы для съемок, вдохновляясь фешен-эдиториалами любого срока давности. А вторые — изучать предметы одежды авторства именитых модельеров и брать их на заметку для своих коллекций: в конце концов, не все бренды хранят свои архивы в интернете. Кстати, на цикличность моды и заимствования намекает и автор страницы, выкладывая друг за другом похожие съемки с разницей в 50 лет: вот, например, Vogue 71-го года и AnOther 2020-го.
А вообще, подписаться на страничку коллекционера будет полезно всем, кому не безразлична мода. Тут можно собрать аутфиты хоть на костюмированную вечеринку, хоть на встречу с друзьями. Во втором случае можно смело открывать фото, сделанные в нулевых: все тренды говорят нам о том, что мы возвращаемся в эпоху низких джинсов и ярких трикотажных топиков. Кейт Моссе в объективе Юргена Теллера в 2003 году — чем вам не референс на грядущее лето 2021-го?