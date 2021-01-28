Фешен-иллюстрации в Marie Claire 80-х годов и топ-модели в объективе Марио Тестино из Vanity Fair 2008 года: автор Magazine Fan коллекционирует глянцевые журналы разных лет и делится снимками эдиториалов.

«Фотограф Билл Кинг для Vogue Paris, февраль 1987 года. Синди Кроуфорд одета в Azzedine Alaïa. Прическа — бренд Oribe, макияж — Лидия Снайдер». Примерно так подписаны все публикации на странице коллекционера глянца, пожелавшего остаться анонимным.

Аккаунт Magazine Fan — находка для участников фотопродакшенов (от креативного директора до локейшн-менеджера) и дизайнеров. Первые могут искать там референсы для съемок, вдохновляясь фешен-эдиториалами любого срока давности. А вторые — изучать предметы одежды авторства именитых модельеров и брать их на заметку для своих коллекций: в конце концов, не все бренды хранят свои архивы в интернете. Кстати, на цикличность моды и заимствования намекает и автор страницы, выкладывая друг за другом похожие съемки с разницей в 50 лет: вот, например, Vogue 71-го года и AnOther 2020-го.