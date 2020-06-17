Внушительный архив аккаунта @adarchives.

Аккаунт @adarchives посвящен выдающимся рекламным кампаниям из печатных изданий 1980, 1990 и 2000-х годов. Курирует и сканирует контент графический дизайнер из Лондона Халима Олалеми.

Несмотря на сильное портфолио (совместная работа с i-D, Vice, Boiler Room и другими крупными проектами) Халима не забывает о своем детище и продолжает пополнять коллекцию рекламных кампаний уже четвертый год. Здесь по-прежнему появляются виртуальные вырезки из самых разных изданий — существующих и уже закрывшихся, популярных и малоизвестных: итальянского Vogue, Dazed, i-D, Vibe Magazine, Muzik, Sleazenation, The Face и т. д.

Помимо кампаний брендов одежды и обуви, в аккаунте появляются архивные рекламные полосы производителей электроники, продуктов и алкоголя, анонсы фильмов, музыкальных альбомов и туров. При изучении аккаунта может сложиться ощущение, что вы листаете старые выцветшие журналы, которые нашли на даче.

Подписаться на @adarchives стоит хотя бы для того, чтобы увидеть, какими рекламные полосы были до эпохи «новой этики».