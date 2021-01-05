Хотя карантин и перевел большую часть населения в домашний режим, по-настоящему постельным он может стать разве что в редкие дни отключенных уведомлений в рабочих чатах. Чтобы выходные дни не прошли даром, рассказываем, как их можно разнообразить.

Чернила для тела Shunga

Пигмент, с помощью которого можно украсить тело партнера съедобными татуировками или откровенными признаниями.

Цена 1500 р.
Анальная пробка Lola

Игрушка-трансформер: вибропулю можно вытащить из пробки и использовать отдельно.

Цена 2350 р.
Клиторальный стимулятор Bijoux

Бриллиант, который может полностью оправдать присказку Мэрилин Монро.

Цена 3240 р.
Мастурбатор Tenga

Одноразовый мастурбатор с работами Кита Харинга для ценителей искусства.

Цена 930 р.
Карточки для игры в «Правда или действие» Purpur

Игра, в которой ответственность за все самые неловкие вопросы можно смело переложить на создателей.

Цена 1450 р.
Минивибратор на пальцы Dame

До неприличия эргономичный вибратор. Не забывайте, что стимулировать подобными девайсами можно и не самые очевидные точки.

Цена 6240 р.
Вибромассажер I Rub My Duckie

Привычная форма и непривычный функционал.

Цена 1960 р.
Мини-вибратор-шарик Iroha

Дизайнеры японского бренда вдохновлялись национальной вышивкой шаров — тэмари. Не только технологично, но и безумно красиво.

Цена 8240 р.
Минивибратор Iroha

Важно: когда будете преподносить подарок, намекните, что это не косметика.

Цена 2790 р.
Виброяйцо Magic Motion

Компактная модель и целых 15 режимов вибрации.

Цена 3449 р.
Соль для ванны Shunga

Не столько для эротических переживаний, сколько для необычных тактильных ощущений. Специальная соль превращает воду в ванне в будто бы желейные шарики.

Цена 2200 р.
Лубрикант на водной основе Purpur

Незаменимая вещь, особенно для взаимодействия с игрушками. Что редкость — в красивой и не выдающей себя упаковке.

Цена 870 р.
Мини-секс-машина Pazuzu

Девайс, который совершает возвратно-поступательные движения, но при этом не занимает добрую часть комнаты.

Цена 7855 р.
Кубик с секс-позициями

Для тех, кто не может определиться.

Цена 549 р.
Вибромассажер le Wand

Классическая игрушка в стильном дизайне. Как и задумано, не только разнообразит сексуальную жизнь, но и поможет забитым мышцам после тренировок.

Цена 17 400 р.
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