Хотя карантин и перевел большую часть населения в домашний режим, по-настоящему постельным он может стать разве что в редкие дни отключенных уведомлений в рабочих чатах. Чтобы выходные дни не прошли даром, рассказываем, как их можно разнообразить.
Пигмент, с помощью которого можно украсить тело партнера съедобными татуировками или откровенными признаниями.
Игрушка-трансформер: вибропулю можно вытащить из пробки и использовать отдельно.
Бриллиант, который может полностью оправдать присказку Мэрилин Монро.
Одноразовый мастурбатор с работами Кита Харинга для ценителей искусства.
Игра, в которой ответственность за все самые неловкие вопросы можно смело переложить на создателей.
До неприличия эргономичный вибратор. Не забывайте, что стимулировать подобными девайсами можно и не самые очевидные точки.
Привычная форма и непривычный функционал.
Дизайнеры японского бренда вдохновлялись национальной вышивкой шаров — тэмари. Не только технологично, но и безумно красиво.
Важно: когда будете преподносить подарок, намекните, что это не косметика.
Компактная модель и целых 15 режимов вибрации.
Не столько для эротических переживаний, сколько для необычных тактильных ощущений. Специальная соль превращает воду в ванне в будто бы желейные шарики.
Незаменимая вещь, особенно для взаимодействия с игрушками. Что редкость — в красивой и не выдающей себя упаковке.
Девайс, который совершает возвратно-поступательные движения, но при этом не занимает добрую часть комнаты.
Для тех, кто не может определиться.
Классическая игрушка в стильном дизайне. Как и задумано, не только разнообразит сексуальную жизнь, но и поможет забитым мышцам после тренировок.