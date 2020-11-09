Долгое время мастурбация была исключительно мануальной техникой, а любые побочные приспособления были, скорее, плодом поп-культуры и высмеивания: мастурбаторы изготавливались из всего на свете и, разумеется, не отличались безопасностью. Безвредная альтернатива — анатомические игрушки — не отличалась визуальной элегантностью. Дестигматизировать мастурбацию устройством, далеким от эстетики, было бы сложно.

Поворотный момент случился в 2005 году, когда на рынок вышел японский бренд Tenga с абстрактными мастурбаторами в виде геометрических фигур и яиц. Даже через свое название, которое можно вольно перевести как «изящный», японцы постарались избавиться от неприличного, постыдного образа. С тех пор ассортимент красивых игрушек для мужчин расширился: кроме ребристых полимерных устройств появились новые технологичные гаджеты с вакуумной и вибростимуляцией.