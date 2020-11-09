Согласно статистике, мастурбацию практикуют больше 70% процентов мужчин. Скорее всего, это неточная цифра — табуированность темы мешает не только в личной жизни, но и в научных исследованиях. Ученые снимают стигму и доказывают, что этот процесс полезен для организма, а производители секс-игрушек расширяют линейки для мужчин интересными девайсами.
Долгое время мастурбация была исключительно мануальной техникой, а любые побочные приспособления были, скорее, плодом поп-культуры и высмеивания: мастурбаторы изготавливались из всего на свете и, разумеется, не отличались безопасностью. Безвредная альтернатива — анатомические игрушки — не отличалась визуальной элегантностью. Дестигматизировать мастурбацию устройством, далеким от эстетики, было бы сложно.
Поворотный момент случился в 2005 году, когда на рынок вышел японский бренд Tenga с абстрактными мастурбаторами в виде геометрических фигур и яиц. Даже через свое название, которое можно вольно перевести как «изящный», японцы постарались избавиться от неприличного, постыдного образа. С тех пор ассортимент красивых игрушек для мужчин расширился: кроме ребристых полимерных устройств появились новые технологичные гаджеты с вакуумной и вибростимуляцией.
Девайсы для мужской мастурбации
Мастурбатор Tenga Crysta Ball, 6850 р.
Вибромассажер Satisfyer Partner Multifun 3, 5800 р.
Мастурбатор Satisfyer Men Wand, 4700 р.
Мастурбатор с функцией подогрева Satisfyer Men Heat Vibration, 4990 р.
Мастурбатор Tenga Flip Zero, 9490 р.
Браслет для мастурбации SenseBand, 4690 р.
Мастурбатор Nalone Oxxy, 8200 р.
Вибростимулятор Nexus Eclipse, $119
Вибромастурбатор Fun Factory Cobra Libre, 11 543 р.
Вибрационный мастурбатор Fun Factory Manta, 10 900 р.
Мастурбатор Tenga Flex Silky White, 3290 р.
Набор мастурбаторов Svakom Hedy, 3350 р.
Еще один важный ингредиент мастурбации как с помощью игрушек, так и руками — правильно подобранный лубрикант. Обычно это средство оставляют на стороне пенетративного секса, хотя и оно может разнообразить и обезопасить соло-практики. Главное — помнить, что вместе с игрушками стоит использовать только лубрикант на водной основе: силиконовые вариации несовместимы с материалом девайсов. Но их как раз удобно использовать без игрушек из‑за меньшей летучести.
Лубриканты
Лубрикант на водной основе Dame, $18
Система бесконтактной выдачи лубриканта Pulse, $169
Лубрикант на водной основе Swiss Navy, 1390 р.
Лубрикант на силиконовой основе Überlube, 2190 р.
Масляный крем для мастурбации Bucked Wrangler, 790 р.
Лубрикант на водной основе Intamo, $23