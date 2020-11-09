Согласно статистике, мастурбацию практикуют больше 70% процентов мужчин. Скорее всего, это неточная цифра — табуированность темы мешает не только в личной жизни, но и в научных исследованиях. Ученые снимают стигму и доказывают, что этот процесс полезен для организма, а производители секс-игрушек расширяют линейки для мужчин интересными девайсами.

Долгое время мастурбация была исключительно мануальной техникой, а любые побочные приспособления были, скорее, плодом поп-культуры и высмеивания: мастурбаторы изготавливались из всего на свете и, разумеется, не отличались безопасностью. Безвредная альтернатива — анатомические игрушки — не отличалась визуальной элегантностью. Дестигматизировать мастурбацию устройством, далеким от эстетики, было бы сложно.

Поворотный момент случился в 2005 году, когда на рынок вышел японский бренд Tenga с абстрактными мастурбаторами в виде геометрических фигур и яиц. Даже через свое название, которое можно вольно перевести как «изящный», японцы постарались избавиться от неприличного, постыдного образа. С тех пор ассортимент красивых игрушек для мужчин расширился: кроме ребристых полимерных устройств появились новые технологичные гаджеты с вакуумной и вибростимуляцией.

Девайсы для мужской мастурбации

Мастурбатор Tenga Crysta Ball, 6850 р.

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Вибромассажер Satisfyer Partner Multifun 3, 5800 р.

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Набор мастурбаторов Svakom Hedy, 3350 р.

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Еще один важный ингредиент мастурбации как с помощью игрушек, так и руками — правильно подобранный лубрикант. Обычно это средство оставляют на стороне пенетративного секса, хотя и оно может разнообразить и обезопасить соло-практики. Главное — помнить, что вместе с игрушками стоит использовать только лубрикант на водной основе: силиконовые вариации несовместимы с материалом девайсов. Но их как раз удобно использовать без игрушек из‑за меньшей летучести.

Лубриканты

Лубрикант на водной основе Dame, $18

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Система бесконтактной выдачи лубриканта Pulse, $169

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Лубрикант на водной основе Intamo, $23

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