Нетипичная пища, новая косметика, меняющийся режим дня — все эти факторы могут оказаться стрессовыми для кожи и привести к воспалениям, обезвоженности или общему нездоровому виду лица. Собрали два десятка средств, которые помогут справиться с последствиями праздников как шустро, так и в долгосрочной перспективе.
Наиболее распространенные изменения в состоянии кожи, которые появляются после затянутых выходных, связаны с цветом лица. Оценить эту характеристику кожи объективно, как правило, сложно, однако, если вы чувствуете, что выглядите не так хорошо, как обычно, сосредоточьте свое внимание на продуктах с витамином C, который уменьшает пигментацию, или кислотами, обновляющими кожу. Как правило, косметика с такими активными ингредиентами может давать хоть и недолгий, но мгновенный эффект. Поэтому перед первой рабочей конференцией в зуме можно нанести кислотную или витаминную маску.
Еще один побочный эффект застолий — внезапные высыпания. Идеальным тандемом для срочного приведения кожи в порядок будет глина и AHA/BHA-кислоты. Можно нанести глиняную и кислотную маски поочередно (порядок здесь не принципиален) или использовать готовое средство, где эти компоненты объединены. Главное — смывайте глиняную маску сразу после застывания: ходить с корочкой на лице не только бессмысленно (глина действует только при контакте с водой), но и вредно (если воды нет, глина начинает вытягивать ее из кожи).
Не забывайте, что любое активное очищение и обновление обезвоживает кожу, поэтому не лишним будет дополнить уход средством для увлажнения.
Средства для быстрого эффекта
Глиняная маска для лица G.Love Shine Pomegranate, 545 р.
Энзимная маска для лица G.Love Pumpkin & Calendula, 545 р.
Отшелушивающая маска для лица Organic Kitchen Ultra Mask, 361 р.
Маска для лица с эффектом сияния Glamglow Flashmud, 1990 р.
Очищающая маска Masktini Twilight Zone, 3990 р.
Маска для снятия стресса и детокса Darphin Vetiver, 4010 р.
Маска с AHA-кислотами, придающая сияние коже лица, Lumene Nordic-C, 1500 р.
Свежая маска Lush «Скорая помощь», 670 р.
Очищающая маска L’Occitane, 3200 р.
Увлажняющая маска Clarins SOS Hydra, 2190 р.
В то же время большинство масок не имеют пролонгированного эффекта и справиться с внезапными проблемами кожи в долгосрочной перспективе может только регулярный уход. Основные ингредиенты, работающие на восстановление и успокоение, — это прополис, сквалан, конопляное масло, центелла. Как правило, они работают в формате масел для лица или сывороток.
Средства для длительного восстановления кожи
Масло для проблемной кожи лица Sunday Riley U.F.O, 3750 р.
Восстанавливающая сыворотка-антистресс Dr.Jart+ Cicapair, 4950 р.
Восстанавливающее масло для лица Oskia, 7200 р.
Успокаивающее масло для лица Peter Thomas Roth Green Releaf, 5900 р.
Успокаивающая сыворотка с маслом семян северной конопли Lumene Nordic Clear, 1698 р.
Сыворотка с прополисом True Island, 2411 р.
Растительный сквалан Levrana, 953 р.
Успокаивающий гель для лица Phyto Gel, 4800 р.
Концентрат для лица с маслом семян конопли Kiehl’s, 3980 р.
Восстанавливающее масло для лица The Body Shop CBD, 2290 р.