Нетипичная пища, новая косметика, меняющийся режим дня — все эти факторы могут оказаться стрессовыми для кожи и привести к воспалениям, обезвоженности или общему нездоровому виду лица. Собрали два десятка средств, которые помогут справиться с последствиями праздников как шустро, так и в долгосрочной перспективе.

Наиболее распространенные изменения в состоянии кожи, которые появляются после затянутых выходных, связаны с цветом лица. Оценить эту характеристику кожи объективно, как правило, сложно, однако, если вы чувствуете, что выглядите не так хорошо, как обычно, сосредоточьте свое внимание на продуктах с витамином C, который уменьшает пигментацию, или кислотами, обновляющими кожу. Как правило, косметика с такими активными ингредиентами может давать хоть и недолгий, но мгновенный эффект. Поэтому перед первой рабочей конференцией в зуме можно нанести кислотную или витаминную маску.

Еще один побочный эффект застолий — внезапные высыпания. Идеальным тандемом для срочного приведения кожи в порядок будет глина и AHA/BHA-кислоты. Можно нанести глиняную и кислотную маски поочередно (порядок здесь не принципиален) или использовать готовое средство, где эти компоненты объединены. Главное — смывайте глиняную маску сразу после застывания : ходить с корочкой на лице не только бессмысленно (глина действует только при контакте с водой), но и вредно (если воды нет, глина начинает вытягивать ее из кожи).

Не забывайте, что любое активное очищение и обновление обезвоживает кожу, поэтому не лишним будет дополнить уход средством для увлажнения.