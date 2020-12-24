Вместе с ним еще и футболку.
Французский бренд и столичный концепт-стор объединились для создания капсульной коллекции. Совместным мини-релизом стороны подводят своеобразный итог этого необычного года.
В капсулу вошло всего две позиции — футболка и худи. Обе выполнены из плотного черного хлопка и украшены белым принтом со словом «******» [капец]. Каждая вещь выпущена лимитированным тиражом — всего в 100 экземпляров.
Коллаборация уже поступила в продажу. Купить вещи можно на официальном сайте и в офлайн-магазине Svmoscow. Футболка обойдется в 37 100 рублей, худи — в 79 800 рублей.