Вместе с ним еще и футболку.

Французский бренд и столичный концепт-стор объединились для создания капсульной коллекции. Совместным мини-релизом стороны подводят своеобразный итог этого необычного года.

В капсулу вошло всего две позиции — футболка и худи. Обе выполнены из плотного черного хлопка и украшены белым принтом со словом «******» [капец]. Каждая вещь выпущена лимитированным тиражом — всего в 100 экземпляров.