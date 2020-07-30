Считается ли это холодным оружием?
Vetements — мастера обсуждаемых и желанных аксессуаров. Это стало понятно еще тогда, когда бренд впервые выпустил функциональное ожерелье, которое превращается в гриндер.
Очередные бросающиеся в глаза аксессуары вошли и в новый релиз Vetements, их сразу два. Первый — кольцо на четыре пальца в виде кастета. Второй — брелок для ключей на цепочке с декоративным сюрикэном (японское метательное оружие, как правило, в виде звездочки). Оба аксессуара изготовлены из блестящей полированной латуни серебристого цвета.
Новый релиз аксессуаров Vetements уже поступил в продажу и доступен у избранных ретейлеров бренда (например, у Ssense). Кольцо в виде кастета обойдется в 810 долларов, брелок с сюрикэном — в 695 долларов.