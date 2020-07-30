Vetements — мастера обсуждаемых и желанных аксессуаров. Это стало понятно еще тогда, когда бренд впервые выпустил функциональное ожерелье, которое превращается в гриндер.

Очередные бросающиеся в глаза аксессуары вошли и в новый релиз Vetements, их сразу два. Первый — кольцо на четыре пальца в виде кастета. Второй — брелок для ключей на цепочке с декоративным сюрикэном (японское метательное оружие, как правило, в виде звездочки). Оба аксессуара изготовлены из блестящей полированной латуни серебристого цвета.