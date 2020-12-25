Весь 2019-й я искала себе парфюм с ванилью и замучила своими поисками, кажется, всю ленту в фейсбуке. В итоге я нашла вот этот аромат у канадской марки The 7 Virtues и проходила «в нем» весь год. В этом аромате все, что я искала: он гурманский, но не пахнет булками и печеньем; ваниль в нем очень отчетливая, но тихая и спокойная. Марка использует органическое масло мадагаскарской ванили и работает по стандартам fair trade. В описании Vanilla Woods на сайте обещают, что он снимает стресс с одного «пшика» — но, скажем прямо, в 2020-й такой трюк точно бы не прошел…