Весь год мы мало-помалу тестировали новую косметику или пользовались полюбившимися средствами, а теперь делимся своими фаворитами.

Лизавета Шатурова

Шеф-редакторка раздела «Красота»

Укрепляющая сыворотка Kiehl’s, 3850 р.

Средство, которое помогло мне пережить карантин. От общей тревожности кажется, что тип моей кожи с марта менялся несколько раз, а сама она иногда возвращалась в переходный возраст. Стоило пару дней использовать ее на ночь, как лицо приходило в норму — и казалось, дальше ему все нипочем.

Аромат Memo Tiger’s Nest Memo, 20 995 р.

Идеальная смесь моих любимых нот: ладан и микстура от кашля в одном флаконе.

Аромат Room 1014 Cherry Punk, €120

Панковская версия вишневого аромата для тех, кто не хочет поддерживать Тома Форда. Бренд позиционировал новинку через дух старых фотографий Дебби Харри, Сида Вишеса и первых рекламных плакатов Dr. Martens — ну как тут не купить!

Тоник для лица Q+A Niacinamide, 1090 р.

Еще одно доказательство того, что эффективный уход за кожей не обязательно предельного дорогой. Относительно бюджетный тоник с одним из самых важных компонентов для кожи во время масочного режима.

Сухой шампунь Sephora Collection Puff & Go, 690 р.

Бесконечное средство, которое может выручить во время неожиданного Zoom-созвона с камерой. В отличие от других сухих шампуней, которыми я пользовалась, сохраняет волосы свежими весь день.

Ин Франк

«Главный по рэпу» в разделе «Красота»

Аромат Maison Margiela Replica At the Barber’s, от 5800 р.

После долгих лет верности тяжелым и, возможно, даже душным ароматам (MEMO Oriental Leather, Moresque Emiro, Tom Ford Ombre Leather), я снова начал пользоваться чем‑то посвежее. Спасибо моему парфюмерному куратору Лизавете.

Лосьон для бритья Kiehl’s, 950 р.

Все еще лучший гель для бритья. Точка. Смягчает щетину и минимизирует раздражение.

Анна Махорина

Редактор раздела «Красота»

Увлажняющий гель-крем Ren Radiance, 4778 р.

Самое главное требование к увлажняющим средствам для меня — чтобы они не ощущались на коже уже через полминуты после нанесения. Этот гель-крем ровно так и работает, плюс отлично увлажняет и легко «принимает» на себя макияж.

Гидрофильное масло Hadalabo, 902 р.

Я еще не сталкивалась ни с одним плохим гидрофильным маслом: кажется, этот продукт просто невозможно испортить. Поэтому каждый раз пробую новую банку — у японского бренда Hadalabo масло получилось отличным. Совмещаю с массажем лица.

Крем для кожи вокруг глаз Origins Ginzing, 1830 р.

Крем вокруг глаз со светоотражающими частицами понравится тем, кто не расстается с синяками под глазами (то есть почти всем). Наношу его перед консилером.

Многофункциональный бальзам для губ Lanolips Ointment, 1110 р.

Я бы могла защитить диссертацию по увлажняющим бальзамам для губ: кстати, плохих средств в ней оказалось бы больше, чем хороших. После того как мои губы привыкли даже к Carmeх, пришлось остановиться на блеске Clarins Natural Lip Perfector — не знаю, что туда добавляют, но он увлажняет лучше уходовых бальзамов, хотя по факту это декоративная косметика. А недавно ко мне попал вот этот универсальный бальзам Lanolips, и он спасает не только губы, но и любые сухие места на теле.

Очищающая угольная маска Payot Charbon, 1750 р.

Просто хорошая угольная маска, которая очищает и матирует кожу. Если вы с утра встали с парой заметных воспалений, можно нанести маску перед основным уходом и макияжем, чтобы покраснения были не такими очевидными. Приятно знать, что в случае внезапного ахтунга с лицом в ванной ждет эта банка.

Вика Аракелян

Авторка раздела «Красота»

Бальзам для лица Cosmetics 27 Baume 27, 9200 р.

У меня очень проблемная кожа, поэтому я использую большое количество компонентов против акне: кислоты, аптечные ретиноиды, бензоилпероксид. К сожалению, с такой тяжелой артиллерией периодические повреждения кожи неизбежны. И быстро восстановить ее из состояния «красное шелушащееся месиво» до ровной и сияющей стабильно помогает только эта банка — восстанавливающий бальзам от Cosmetics 27 с несколькими видами экстрактов центеллы азиатской. Он стоит как крыло самолета, поэтому я много раз пыталась убедить себя в том, что и вовсе он не работает. Но нет, черт подери, работает как ничто другое.

Аромат 7 Virtues Vanilla Woods, $79

Весь 2019-й я искала себе парфюм с ванилью и замучила своими поисками, кажется, всю ленту в фейсбуке. В итоге я нашла вот этот аромат у канадской марки The 7 Virtues и проходила «в нем» весь год. В этом аромате все, что я искала: он гурманский, но не пахнет булками и печеньем; ваниль в нем очень отчетливая, но тихая и спокойная. Марка использует органическое масло мадагаскарской ванили и работает по стандартам fair trade. В описании Vanilla Woods на сайте обещают, что он снимает стресс с одного «пшика» — но, скажем прямо, в 2020-й такой трюк точно бы не прошел…

Сыворотка для кожи головы The Ordinary Multi-Peptide Hair Density Serum, 1395 р.

Я купила ее за один год аж два раза, а такое со мной происходит очень редко. Эта пептидная сыворотка для кожи головы обещает более густую шевелюру: придать волосам здоровый вид, уплотнить их. Не могу сказать, что я заметила какую‑то невероятную густоту волос, но сыворотку я полюбила по другой причине. Она каким‑то образом усмирила жирность кожи головы, и за счет этого волосы действительно стали выглядеть здоровее. Главное — не перебарщивать; если нанести слишком много, эффекта грязных волос все же не избежать.

Егор Михайлов

Редактор раздела «Мозг»

Крем-комфорт для лица L’Occitane «Карите», 3200 р.

Локситановские кремы — это вообще наше все. Круче всего «Пион», пробники которого мне иногда кидают в пакет, но покупать полноразмерную версию жаба душит. А вот этот — обязательная вещь на столике.

Крем для кожи вокруг глаз Biotherm Total Recharge Anti-Fatigue, 1556 р.

Этот ролик замечательно борется с усталостью вокруг глаз; вот бы еще найти средство, которое будет так же успешно бороться с усталостью всего остального меня. Но кроме шуток — хорошая вещь, освежает.

Скраб для губ Mi & Ko «Мед и малина», 340 р.

Милейший скраб, чтобы губы не обветривались и не шелушились; всегда актуально, а в сибирскую зиму — втройне.

Александра Ларионова

Редакторка социальных сетей

Маска By Wishtrend Natural Vitamin 21,5%, 233 р.

Самая крутая тканевая маска за такую цену. Высокое содержание витамина C, поэтому советую только тем, кто знаком с кислотами и регулярно ими пользуется. Создает настолько прекрасное и загадочное сияние на лице, что все вокруг будут думать, что вы либо выспались, либо влюбились. А еще постепенно осветляет следы даже от жесткого акне.

Шампунь и кондиционер Davines Momo, 1700 р.

В этом году я поняла, что у меня волнистые волосы, потому что перестала расчесываться. Если 2020 год дал вам понять что‑то подобное — очень советую. А еще эта линейка вкусно пахнет.

Аромат Byredo Bal D’afrique, 13 090 р.

Очень полюбила пахнуть успешной бабушкой. Срослась с этим запахом за неделю, иногда могу брызнуться даже если никуда не надо.

Блеск для губ Glossier, 14$

Если бы нужно было оставить что‑то одно в косметичке. Гениальнее прозрачного блеска для губ ничего нет, мне кажется. Очень уже хочется увидеть бренд в России, чтобы не мучать своих заграничных друзей.

Мист Bondi Chic, 705 р.

Или любая другая прикольная водичка-брызгалка. Обожаю наносить на крем или маску, даже если это ничего не дает. Мне приятно? Мне приятно. Вопросов больше нет.

Саша Залесская

Креативный продюсер

Суфле для тела & Other Stories Perle de Coco, £11

Довольно плотный крем для тела с нежнейший консистенцией — быстро впитывается, хорошо увлажняет, а кожа (и все вокруг) приобретает запах сливочной карамельки из далекого детства.

Крем для рук Compagnie de Provence Rose Sauvage/Wild Rose, 600 р.

Испытываю настоящую зависимость от крема для рук — раскидала тюбики по всем сумкам, углам и даже у некоторых друзей на всякий случай припрятала. Последние полгода моим любимчиком был крем французского бренда — средней плотности с ненавязчивым запахом.

Яна Циноева

Продюсер спецпроектов

Тоник для лица Payot Lotion Tonique, 1940 р.

Очень приятный, действительно освежающий тоник, который еще и пахнет малинкой. Последний раз лучшая подруга, уезжая от меня в ночи, заявила, что ей настолько нравится этот тоник, что она решила снять весь мейк и умыться у меня — вот такой классный тоник.

Маска для губ Laneige, 1910 р.

Несмотря на то что это ночная маска для губ, я пользуюсь ей 24/7 как бальзамом, и это суперспасение зимой. Текстура — топ: не плотная и не липкая, как у условного Carmex.

Надежда Афанасьева

Младший редактор разделов «Инфопорно», «Мозг»

Крем для кожи вокруг глаз Clinique All About Eyes, 3200 р.

Любимый крем, который после впитывания становится матовым и не подчеркивает рельеф и отечность под глазами. Какого‑то вау-эффекта я не заметила, но за более чем полгода использования кожа у внешних уголков глаз действительно стала более гладкой и подтянутой.

Крем-флюид Caudalie Vinosource, 2244 р.

Базовый крем-флюид, который дает хорошее увлажнение, подходит для чувствительной кожи и при этом не приводит к появлению жирного блеска. Отлично работает летом, но на зиму предпочитаю брать что‑то более питательное.

Солнцезащитное средство La Roche-Posay Anthelios XL, 1543 р.

Действительно легкий SPF, который быстро впитывается в мою склонную к жирности кожу и не забивает поры. После нанесения нет ощущения пленки — и макияж ложится легко. Для меня он пахнет морем и напоминает об отпуске даже в зимней Москве. Главное — не забывать обновлять.

Арина Спиркина

Редактор раздела «Еда»

Молочко для волос Davines, 2640 р.

Универсальное, бесцветное молочко-спрей, которое стало идеальным уходом «под фен». Уплотняет, придает сияние и убирает пресловутую пушистость, характерную для волос из‑за климата и жесткости воды. Плюсы этой серии — тропический и совершенно не сладкий аромат, который создает деликатную дымку после сушки. И travel size!

Пилинг-скатка Meishoku, 1850 р.

Никогда никому не даю трогать лицо, теребить за щечки и подобное, потому что супербережно отношусь к его чистоте. Этап очищения для меня очень важен, и в этом году я наконец прикипела к знаменитым пилингам-скаткам. Для тех, кто не любит абразивные частички обычных скрабов, просто must. Конкретно этот — японский, в виде геля почти без запаха, идеально скатывается и оставляет после себя только скрип и мягкость. И классно, что его нужно буквально с горошину.