Весь год мы мало-помалу тестировали новую косметику или пользовались полюбившимися средствами, а теперь делимся своими фаворитами.
Лизавета Шатурова
Шеф-редакторка раздела «Красота»
Средство, которое помогло мне пережить карантин. От общей тревожности кажется, что тип моей кожи с марта менялся несколько раз, а сама она иногда возвращалась в переходный возраст. Стоило пару дней использовать ее на ночь, как лицо приходило в норму — и казалось, дальше ему все нипочем.
Идеальная смесь моих любимых нот: ладан и микстура от кашля в одном флаконе.
Панковская версия вишневого аромата для тех, кто не хочет поддерживать Тома Форда. Бренд позиционировал новинку через дух старых фотографий Дебби Харри, Сида Вишеса и первых рекламных плакатов Dr. Martens — ну как тут не купить!
Еще одно доказательство того, что эффективный уход за кожей не обязательно предельного дорогой. Относительно бюджетный тоник с одним из самых важных компонентов для кожи во время масочного режима.
Бесконечное средство, которое может выручить во время неожиданного Zoom-созвона с камерой. В отличие от других сухих шампуней, которыми я пользовалась, сохраняет волосы свежими весь день.
Ин Франк
«Главный по рэпу» в разделе «Красота»
После долгих лет верности тяжелым и, возможно, даже душным ароматам (MEMO Oriental Leather, Moresque Emiro, Tom Ford Ombre Leather), я снова начал пользоваться чем‑то посвежее. Спасибо моему парфюмерному куратору Лизавете.
Все еще лучший гель для бритья. Точка. Смягчает щетину и минимизирует раздражение.
Анна Махорина
Редактор раздела «Красота»
Самое главное требование к увлажняющим средствам для меня — чтобы они не ощущались на коже уже через полминуты после нанесения. Этот гель-крем ровно так и работает, плюс отлично увлажняет и легко «принимает» на себя макияж.
Я еще не сталкивалась ни с одним плохим гидрофильным маслом: кажется, этот продукт просто невозможно испортить. Поэтому каждый раз пробую новую банку — у японского бренда Hadalabo масло получилось отличным. Совмещаю с массажем лица.
Крем вокруг глаз со светоотражающими частицами понравится тем, кто не расстается с синяками под глазами (то есть почти всем). Наношу его перед консилером.
Я бы могла защитить диссертацию по увлажняющим бальзамам для губ: кстати, плохих средств в ней оказалось бы больше, чем хороших. После того как мои губы привыкли даже к Carmeх, пришлось остановиться на блеске Clarins Natural Lip Perfector — не знаю, что туда добавляют, но он увлажняет лучше уходовых бальзамов, хотя по факту это декоративная косметика. А недавно ко мне попал вот этот универсальный бальзам Lanolips, и он спасает не только губы, но и любые сухие места на теле.
Просто хорошая угольная маска, которая очищает и матирует кожу. Если вы с утра встали с парой заметных воспалений, можно нанести маску перед основным уходом и макияжем, чтобы покраснения были не такими очевидными. Приятно знать, что в случае внезапного ахтунга с лицом в ванной ждет эта банка.
Вика Аракелян
Авторка раздела «Красота»
У меня очень проблемная кожа, поэтому я использую большое количество компонентов против акне: кислоты, аптечные ретиноиды, бензоилпероксид. К сожалению, с такой тяжелой артиллерией периодические повреждения кожи неизбежны. И быстро восстановить ее из состояния «красное шелушащееся месиво» до ровной и сияющей стабильно помогает только эта банка — восстанавливающий бальзам от Cosmetics 27 с несколькими видами экстрактов центеллы азиатской. Он стоит как крыло самолета, поэтому я много раз пыталась убедить себя в том, что и вовсе он не работает. Но нет, черт подери, работает как ничто другое.
Весь 2019-й я искала себе парфюм с ванилью и замучила своими поисками, кажется, всю ленту в фейсбуке. В итоге я нашла вот этот аромат у канадской марки The 7 Virtues и проходила «в нем» весь год. В этом аромате все, что я искала: он гурманский, но не пахнет булками и печеньем; ваниль в нем очень отчетливая, но тихая и спокойная. Марка использует органическое масло мадагаскарской ванили и работает по стандартам fair trade. В описании Vanilla Woods на сайте обещают, что он снимает стресс с одного «пшика» — но, скажем прямо, в 2020-й такой трюк точно бы не прошел…
Я купила ее за один год аж два раза, а такое со мной происходит очень редко. Эта пептидная сыворотка для кожи головы обещает более густую шевелюру: придать волосам здоровый вид, уплотнить их. Не могу сказать, что я заметила какую‑то невероятную густоту волос, но сыворотку я полюбила по другой причине. Она каким‑то образом усмирила жирность кожи головы, и за счет этого волосы действительно стали выглядеть здоровее. Главное — не перебарщивать; если нанести слишком много, эффекта грязных волос все же не избежать.
Егор Михайлов
Редактор раздела «Мозг»
Локситановские кремы — это вообще наше все. Круче всего «Пион», пробники которого мне иногда кидают в пакет, но покупать полноразмерную версию жаба душит. А вот этот — обязательная вещь на столике.
Этот ролик замечательно борется с усталостью вокруг глаз; вот бы еще найти средство, которое будет так же успешно бороться с усталостью всего остального меня. Но кроме шуток — хорошая вещь, освежает.
Милейший скраб, чтобы губы не обветривались и не шелушились; всегда актуально, а в сибирскую зиму — втройне.
Александра Ларионова
Редакторка социальных сетей
Самая крутая тканевая маска за такую цену. Высокое содержание витамина C, поэтому советую только тем, кто знаком с кислотами и регулярно ими пользуется. Создает настолько прекрасное и загадочное сияние на лице, что все вокруг будут думать, что вы либо выспались, либо влюбились. А еще постепенно осветляет следы даже от жесткого акне.
В этом году я поняла, что у меня волнистые волосы, потому что перестала расчесываться. Если 2020 год дал вам понять что‑то подобное — очень советую. А еще эта линейка вкусно пахнет.
Очень полюбила пахнуть успешной бабушкой. Срослась с этим запахом за неделю, иногда могу брызнуться даже если никуда не надо.
Если бы нужно было оставить что‑то одно в косметичке. Гениальнее прозрачного блеска для губ ничего нет, мне кажется. Очень уже хочется увидеть бренд в России, чтобы не мучать своих заграничных друзей.
Или любая другая прикольная водичка-брызгалка. Обожаю наносить на крем или маску, даже если это ничего не дает. Мне приятно? Мне приятно. Вопросов больше нет.
Саша Залесская
Креативный продюсер
Довольно плотный крем для тела с нежнейший консистенцией — быстро впитывается, хорошо увлажняет, а кожа (и все вокруг) приобретает запах сливочной карамельки из далекого детства.
Испытываю настоящую зависимость от крема для рук — раскидала тюбики по всем сумкам, углам и даже у некоторых друзей на всякий случай припрятала. Последние полгода моим любимчиком был крем французского бренда — средней плотности с ненавязчивым запахом.
Яна Циноева
Продюсер спецпроектов
Очень приятный, действительно освежающий тоник, который еще и пахнет малинкой. Последний раз лучшая подруга, уезжая от меня в ночи, заявила, что ей настолько нравится этот тоник, что она решила снять весь мейк и умыться у меня — вот такой классный тоник.
Несмотря на то что это ночная маска для губ, я пользуюсь ей 24/7 как бальзамом, и это суперспасение зимой. Текстура — топ: не плотная и не липкая, как у условного Carmex.
Надежда Афанасьева
Младший редактор разделов «Инфопорно», «Мозг»
Любимый крем, который после впитывания становится матовым и не подчеркивает рельеф и отечность под глазами. Какого‑то вау-эффекта я не заметила, но за более чем полгода использования кожа у внешних уголков глаз действительно стала более гладкой и подтянутой.
Базовый крем-флюид, который дает хорошее увлажнение, подходит для чувствительной кожи и при этом не приводит к появлению жирного блеска. Отлично работает летом, но на зиму предпочитаю брать что‑то более питательное.
Действительно легкий SPF, который быстро впитывается в мою склонную к жирности кожу и не забивает поры. После нанесения нет ощущения пленки — и макияж ложится легко. Для меня он пахнет морем и напоминает об отпуске даже в зимней Москве. Главное — не забывать обновлять.
Арина Спиркина
Редактор раздела «Еда»
Универсальное, бесцветное молочко-спрей, которое стало идеальным уходом «под фен». Уплотняет, придает сияние и убирает пресловутую пушистость, характерную для волос из‑за климата и жесткости воды. Плюсы этой серии — тропический и совершенно не сладкий аромат, который создает деликатную дымку после сушки. И travel size!
Никогда никому не даю трогать лицо, теребить за щечки и подобное, потому что супербережно отношусь к его чистоте. Этап очищения для меня очень важен, и в этом году я наконец прикипела к знаменитым пилингам-скаткам. Для тех, кто не любит абразивные частички обычных скрабов, просто must. Конкретно этот — японский, в виде геля почти без запаха, идеально скатывается и оставляет после себя только скрип и мягкость. И классно, что его нужно буквально с горошину.