Мудборд для бесконечного вдохновения в аккаунте Jonah Hill Outfits.
У Джоны Хилла предостаточно поклонников. И среди них не только те, кому нравятся его актерская игра и режиссерская работа. Многие восхищаются Хиллом из‑за чувство стиля и навыка составлять эффектные непринужденные образы.
Фотографии с его аутфитами моментально разлетаются по инстаграму и твиттеру и подвергаются анализу пользователей соцсетей. Есть даже целые фан-аккаунты, посвященные образам Джоны. Один из таких (пожалуй, самый вдумчивый) — @jonahfits.
Во-первых, здесь появляются снимки разных лет. Особо дотошные могут проследить эволюцию стиля Джоны. Примеры по схеме «до и после» вдохновляют.
Во-вторых, многие публикации сопровождаются отметками брендов, в которых появлялся Хилл. Декодинг уже проведен, так что вам будет проще найти понравившуюся вещь. Так мы, например, узнали, что Джона питает нежные чувства к Prada и Wacko Maria.
Проанализировав аккаунт, можно вынести несколько мудростей от Джоны. Дайте второй шанс гавайским рубашкам и шортам (не обязательно таким коротким, как у Хилла). Помните, что пальто все еще здорово можно сочетать с кроссовками. Поэкспериментируйте с футболками. Да, они вовсе не обязательно должны быть однотонными — в конце концов, есть тай-дай и мерч старых музыкальных групп. Попробуйте найти себе необычный и неочевидный аксессуар. Джона часто ходил с огромной бутылкой для воды, которая органично вписывалась в его образы.