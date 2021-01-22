У Джоны Хилла предостаточно поклонников. И среди них не только те, кому нравятся его актерская игра и режиссерская работа. Многие восхищаются Хиллом из‑за чувство стиля и навыка составлять эффектные непринужденные образы.

Фотографии с его аутфитами моментально разлетаются по инстаграму и твиттеру и подвергаются анализу пользователей соцсетей. Есть даже целые фан-аккаунты, посвященные образам Джоны. Один из таких (пожалуй, самый вдумчивый) — @jonahfits.