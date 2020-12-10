Красная помада, берет, тельняшка, голубые джинсы и небольшой каблук — так, если верить стереотипам о французском стиле, выглядят парижанки. И примерно так выглядела главная героиня «Эмили в Париже» , за что сильно досталось сериалу и, в частности, его стилистке. Справедливости ради, в инстаграме все еще можно встретить фанаток парижского шика, пусть и немного модернизированного: взять хотя бы дизайнера бренда Rouje и блогера Жанну Дамас . Но как на самом деле выглядят парижане?

Непринужденно, если верить странице Parisiens in Paris. Анонимный фотограф ловит кадры с интересными аутфитами прямо с парижских улиц, а также просит подписчиков присылать ему в директ луки незнакомцев. Полистав аккаунт, можно убедиться, что стиль парижан уже давно не такой, каким его преподносят глянец и кино. Единственная константа — это голубые джинсы, правда, береты и ботильоны на каблуке тоже встречаются. В остальном можно подумать, что ты попал на улицы Лондона: тут и оверсайз, и мартинсы с теннисными кедами на все случаи жизни, и искусственные шубы, и кожаные плащи, и тканевые тоуты. Если закончились идеи для образов и хочется вдохновиться, вам сюда.