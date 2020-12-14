Южнокорейский поп-коллектив BTS выпустил совместную коллекцию с Fila. В релиз, получивший название Project 7, вошли практичные вещи для повседневного городского гардероба. Длинные и короткие утепленные куртки, стеганые лайнеры в лучших традициях милитари-одежды, базовые флиски на молнии, камуфляжные худи и спортивные брюки, стилизованные под карго. Все вещи украшены сдержанным брендингом группы и спортивного бренда.

Коллаборация Fila и BTS уже поступила в продажу. Купить вещи можно на официальном сайте спортивного бренда и в магазине Urban Vibes. Цены варьируются от 2299 рублей за футболку до 15 999 рублей за длинную куртку.