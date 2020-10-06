Итальянский спортивный бренд запустил российский интернет-магазин. Теперь мужская и женская одежда и обувь Fila доступны не только у ретейлеров, но и для заказа с сайта.

Помимо регулярных коллекций на онлайн-витрине обещают появление коллаборационных и лимитированных релизов. Первый из них, Modern Iconic, уже поступил в продажу. Как можно догадаться по названию, в релиз вошли интерпретированная на современный лад классика Fila — спортивные костюмы, лаконичные поло и, конечно, целая линейка кроссовок.