По словам дизайнера Амины Муадди и рэпера A$AP Rocky, они уже давно знакомы, и выпуск совместной коллекции был лишь вопросом времени. Дроп случился в декабре, поэтому коллаборация получилась максимально нарядной. Тина Кунаки в качестве героини лукбука довела градус праздника до предела.

На первый взгляд может показаться, что к босоножкам из коллаборации Amina Muaddi х AWGE просто добавили традиционные стразы, но на самом деле в праздничном дизайне обуви множество отсылок. Бабочка из кристаллов на прозрачных туфлях — отсылка к рэперу A$AP Yams, у которого на лице было родимое пятно в форме бабочки. Подвеска AWGE на анклете-цепочке дублирует логотип одноименного агентства рэпера, а также повторяет его любимое украшение. Здесь же можно найти босоножки-гладиаторы. Вся обувь посажена на традиционный для Amina Muaddi каблук-пирамидку.