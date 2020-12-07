У глобального успеха «Ненависти» есть несколько причин. В первую очередь речь идет о затронутых в ленте проблемах — важных и актуальных по сей день классовом неравенстве и полицейской жестокости. Немалую роль сыграло и видение Кассовица. Так, молодой режиссер окрасил снятый на цветную пленку фильм в черно-белый, изящно выстраивал кадры и мастерски использовал резкие переходы. Ну и, конечно, говоря о «Ненависти», нельзя молчать о безупречном стиле главных героев ленты.

То, как одевались Винс, Юбер и Саид, можно считать прообразом современного стритвира. Молодые люди выбирали практичную и относительно недорогую одежду, идеально сочетали спортивный и рабочий стили и просто эффектно выглядели.