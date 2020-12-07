Культовая лента Матье Кассовица отмечает юбилей.

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У глобального успеха «Ненависти» есть несколько причин. В первую очередь речь идет о затронутых в ленте проблемах — важных и актуальных по сей день классовом неравенстве и полицейской жестокости. Немалую роль сыграло и видение Кассовица. Так, молодой режиссер окрасил снятый на цветную пленку фильм в черно-белый, изящно выстраивал кадры и мастерски использовал резкие переходы. Ну и, конечно, говоря о «Ненависти», нельзя молчать о безупречном стиле главных героев ленты.

То, как одевались Винс, Юбер и Саид, можно считать прообразом современного стритвира. Молодые люди выбирали практичную и относительно недорогую одежду, идеально сочетали спортивный и рабочий стили и просто эффектно выглядели.

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Carhartt WIP выпустил капсулу к 25-летию фильма «Ненависть»
Carhartt WIP выпустил капсулу к 25-летию фильма «Ненависть»

В этом году фильм отмечает свое 25-летие. Первым к празднованию подключился Reebok — бренд выпустил посвященную ленте капсульную коллекцию. Вслед за спортивным гигантом дань уважения «Ненависти» отдал Carhartt WIP. В релиз, созданный при участии Матье Кассовица, вошло 7 позиций. «Афиша Daily» тоже не осталась в стороне и вспоминает, из чего состояли образы главных героев ленты.

Куртка Alpha Industries

27 500 р.

Ожерелье Marcelo Burlon

$165

Куртка Carhartt WIP

€179

Брюки Alpha Industries

29 800 р.

Олимпийка Nike

6 209 р.

Шапка Carhartt WIP

2 490 р.

Кроссовки Reebok Classic

€100

Парфюмерная вода Moth and Rabbit

12 950 р.

Олимпийка Sergio Tacchini

£65

Куртка Alpha Industries

27 500 р.

Кроссовки Reebok Classic

7 999 р.

Джинсы Neighborhood

£190

Кроссовки Reebok Classic

€100

Поло Lacoste

8 480 р.

Брюки Sergio Tacchini

£50