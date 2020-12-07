Культовая лента Матье Кассовица отмечает юбилей.
У глобального успеха «Ненависти» есть несколько причин. В первую очередь речь идет о затронутых в ленте проблемах — важных и актуальных по сей день классовом неравенстве и полицейской жестокости. Немалую роль сыграло и видение Кассовица. Так, молодой режиссер окрасил снятый на цветную пленку фильм в черно-белый, изящно выстраивал кадры и мастерски использовал резкие переходы. Ну и, конечно, говоря о «Ненависти», нельзя молчать о безупречном стиле главных героев ленты.
То, как одевались Винс, Юбер и Саид, можно считать прообразом современного стритвира. Молодые люди выбирали практичную и относительно недорогую одежду, идеально сочетали спортивный и рабочий стили и просто эффектно выглядели.
В этом году фильм отмечает свое 25-летие. Первым к празднованию подключился Reebok — бренд выпустил посвященную ленте капсульную коллекцию. Вслед за спортивным гигантом дань уважения «Ненависти» отдал Carhartt WIP. В релиз, созданный при участии Матье Кассовица, вошло 7 позиций. «Афиша Daily» тоже не осталась в стороне и вспоминает, из чего состояли образы главных героев ленты.