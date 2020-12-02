В этом году «Ненависть» Матье Кассовица отмечает юбилей — культовой ленте исполнилось 25 лет. Первым праздновать начал Reebok — бренд выпустил капсульную коллекцию, посвященную фильму (в следующем году она, возможно, появится и в России). Вслед за спортивным гигантом дань уважения важной для поп-культуры ленте отдает Carhartt WIP.

В небольшой релиз, разработанный при участии Кассовица, вошло семь позиций: худи, лонгслив и четыре футболки с символичными принтами, а также шапка-бини (прямо как у Юбера в фильме). Все вещи из капсулы выполнены в двух цветах — черном и белом.

Помимо базовых позиций Carhartt WIP и Кассовиц также создали специальную версию классической куртки Active Jacket. Правда, купить ее не получится. Ограниченный тираж будет распределен между съемочной группой фильма и друзьями бренда.