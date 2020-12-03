Праздничный релиз распродали за один день.

Свитеры с аляповатыми рисунками и узорами (их называют уродливыми) уже давно стали важной частью американской поп-культуры. Их дарят членам семьи, друзьям, коллегам. За последние 10 лет тенденцию на уродливые свитеры подхватывали самые разные бренды: от масс-маркета до люкса.

В преддверии праздников к ним присоединилась компания Microsoft, выпустившая небольшую линейку мерча с тремя свитерами. Каждый дизайн вызывает ностальгические чувства и вдохновлен старыми продуктами компании — операционными системами Windows 95 и Windows XP, а также графическим дизайнером Paint.