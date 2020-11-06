Атрибутика нового уровня
Футболки с принтами, отсылающими к поп-культуре, все еще пользуются большим спросом и по-прежнему славятся не лучшим качеством. Как правило, причина в том, что вещи выполнены из тонкого хлопка, а рисунок нанесен самым дешевым способом (чуть ли не прямой печатью).
Дизайнер, скрывающийся за именем No Supervision, нашел альтернативу — жаккардовые свитеры, полностью покрытые изображениями. Еще один плюс, помимо более сложного подхода, лимитированный тираж. В основном, дизайнер выпускает одного до десяти экземпляров каждой вещи.
На джемперах появляются самые разные изображения — музыканты, спортсмены, актеры художники, обложки альбомов, фрагменты из фильмов, постеры и коллажи. Среди принтов: самый растиражированный кадр из фильма «Бойцовский клуб», Роберт Де Ниро в образе Трэвиса из «Таксиста» и Джек Николсон в образе Джека из «Сияния», улыбающиеся A$AP Rocky и Майкл Джордан, постер совместной выставки Энди Уорхола и Жан-Мишеля Баскии, коллажи, вдохновленные аниме «Сейлор Мун» и «Ковбой Бибоп».
No Supervision регулярно выпускает свитеры с новыми изображениями, делится их фотографиями в своем своем инстаграм-аккаунте и сообщает о редких рестоках. С текущим ассортиментом можно ознакомиться в интернет-магазине. Цены варьируются от 135 до 195 долларов.