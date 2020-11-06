Футболки с принтами, отсылающими к поп-культуре, все еще пользуются большим спросом и по-прежнему славятся не лучшим качеством. Как правило, причина в том, что вещи выполнены из тонкого хлопка, а рисунок нанесен самым дешевым способом (чуть ли не прямой печатью).

Дизайнер, скрывающийся за именем No Supervision, нашел альтернативу — жаккардовые свитеры, полностью покрытые изображениями. Еще один плюс, помимо более сложного подхода, лимитированный тираж. В основном, дизайнер выпускает одного до десяти экземпляров каждой вещи.