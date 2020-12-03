Яркие кеды и сочетающиеся с ними аксессуары.

В этом октябре Vans и Андерсон Пак анонсировали партнерство и выпустили дебютную коллаборацию. Второй совместный релиз американского бренда и популярного рэпера не заставил себя долго ждать. В него вошли двусторонняя легкая куртка в рабочем стиле, вельветовый городской рюкзак и две яркие панамы.

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Что касается обуви, то в этот раз Пак ограничился одним силуэтом — кедами Old Skool. Классическая пара получила две вариации: из вельвета и замши разных цветов. Обе доступны как во взрослых, так и в детских размерных сетках.

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В России вторая коллаборация с Андерсоном Паком поступит в продажу в ближайшее время. Купить вещи можно будет в фирменных магазинах и на сайте Vans, а также у избранных ретейлеров бренда (например в сети Sneakerhead). Двусторонняя куртка обойдется в 12 490 рублей, рюкзак — 5290 рублей, панама — 3990 рублей, взрослые кеды — 7190 рублей, детские кеды — 4790 рублей.