Vans выпускает совместный релиз с популярным рэпером Андерсоном Паком. В него вошли две коллаборационные пары кед — классические модели Old Skool DX и Sid DX, переосмысленные исполнителем. Обе посвящены альбомам из дискографии рэпера.

Дизайн первой пары вдохновлен дебютной пластинкой «Venice». Кеды получили психоделический 3D-узор с переливающимися элементами. Вторая модель — Sid DX — напоминает о прорывном альбоме «Malibu». Пара получила комбинированный верх из замши и пушистого шенилла, а также разноцветную шнуровку. Кроме того, в релиз вошли две панамы, полностью украшенные принтами и предназначенные для сочетания с кедами.