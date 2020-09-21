И в ней есть халаты.

В прошлом года японский бренд Sacai выпустил коллекцию, посвященную фильму «Большой Лебовски». В этому году, дань уважения культовой картине братьев Коэн отдает другой их соотечественник — марка Wacko Maria.

Основа коллекции — эффектные длинные халаты, как у героя Джеффа Бриджеса в фильме. На выбор доступно четыре варианта: леопардовый, клетчатый, бордовый и коричневый. Каждый халат украшен лаконичной вышивкой с названием фильма на груди.

Также в релиз вошли легкие полевые куртки с двумя нагрудными карманами, свитшоты, лонгсливы и футболки. Все они доступны в нескольких цветовых решениях и украшены принтом с постером фильма.

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Коллекция уже поступила в продажу, Купить вещи можно на официальном сайте бренда. Цены варьируются от 76 до 572 долларов.

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