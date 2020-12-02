Объемные куртки, брюки-клеш и блестящие топы
Спортивный гигант вновь объединился с японским брендом Ambush для выпуска совместного релиза. На этот раз стороны разразились полноценной коллекцией.
По словам Юн Ан, на создание одежды ее вдохновили образы из женского стритстайла 90-х. Отсюда нарочито расслабленный крой, благодаря которому создается впечатление, что это одежда с мужского плеча.
Основа релиза — комплекты с символикой команд NBA «Бруклин Нетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Верх — пуховики с капюшоном и заниженной линией плеч, низ — расклешенные брюки с застежками на пуговицы по бокам. Дополняют ассортимент коллекции обтягивающие топы и футболки.
Что касается обуви, то для коллаборации Юн Ан выбрала модель Dunk High. Ключевые отличия пары из черно-белой кожи — слоеный верх и необычные накладные “свуши” из резины.
Совместная коллекция Ambush и Nike поступит в продажу 11 декабря. Купить одежду и обувь можно будет купить на официальном сайте бренда. Цены на позиции из коллекции пока неизвестны.