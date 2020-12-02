Спортивный гигант вновь объединился с японским брендом Ambush для выпуска совместного релиза. На этот раз стороны разразились полноценной коллекцией.

По словам Юн Ан, на создание одежды ее вдохновили образы из женского стритстайла 90-х. Отсюда нарочито расслабленный крой, благодаря которому создается впечатление, что это одежда с мужского плеча.

Основа релиза — комплекты с символикой команд NBA «Бруклин Нетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Верх — пуховики с капюшоном и заниженной линией плеч, низ — расклешенные брюки с застежками на пуговицы по бокам. Дополняют ассортимент коллекции обтягивающие топы и футболки.