Beats выпускают дебютный релиз с японским брендом Ambush. В основу коллаборации легла фирменная модель американского производителя — Powerbeats. Основное отличие версии Юн Ан от базовой — корпус из светящегося в темноте материала. По словам креативного директора Ambush, на это ее вдохновили огни ночного Токио.

Технические характеристики остались на уровне базовой модели. Полного аккумулятора беспроводным наушникам хватит на 15 часов непрерывной работы, а благодаря технологии Fast Fuel 5 минут на зарядке позволят использовать их целый час. Кнопки громкости и панель управления расположены прямо на корпусе. Наушники идут в комплекте с небольшой сумкой, кабелем для зарядки и четырьмя съемными вкладышами разного размера.