Пара, которую без труда можно будет внедрить в повседневный гардероб.

Вслед за коллаборациями на базе классических Superstar люксовый бренд и спортивный гигант выпустят еще один совместный релиз — новую модель A+P Luna Rossa 21.

Легковесная пара была разработана специально для профессиональных яхтсменов команды Luna Rossa Prada Pirelli. Кроссовки получили белый комбинированный верх, лаконичный красный брендинг Prada в области пятки и устойчивую технологичную подошву.

Несмотря на то, что пара позиционируется как профессиональная экипировка, купить ее смогут даже любители, никогда не ходившие под парусами. Версия, адаптированная для повседневной носки, поступит в открытую продажу.