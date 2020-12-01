Пара, которую без труда можно будет внедрить в повседневный гардероб.

Вслед за коллаборациями на базе классических Superstar люксовый бренд и спортивный гигант выпустят еще один совместный релиз — новую модель A+P Luna Rossa 21.

Легковесная пара была разработана специально для профессиональных яхтсменов команды Luna Rossa Prada Pirelli. Кроссовки получили белый комбинированный верх, лаконичный красный брендинг Prada в области пятки и устойчивую технологичную подошву.

Несмотря на то, что пара позиционируется как профессиональная экипировка, купить ее смогут даже любители, никогда не ходившие под парусами. Версия, адаптированная для повседневной носки, поступит в открытую продажу.

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Глобальный релиз коллаборации запланирован на 9 декабря. В России кроссовки A+P Luna Rossa 21 будут доступны в бутиках Prada, во флагмане adidas Originals на Кузнецком Мосту, а также на официальном сайте спортивного бренда. Цена за пару составит 43 000 рублей.

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