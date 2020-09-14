Новый виток в сотрудничестве поп-дивы и спортивного бренда

После полноценной коллекции, выпущенной в январе, Ivy Park (бренд Бейонсе) и adidas Originals возвращаются с еще одним совместным релизом — коллаборационной версией кроссовок Superstar.

Новая пара сохранила классическую белую расцветку с черными полосками и верх из кожи. Ключевые изменения коснулись формы кроссовок. Во-первых, они получили высокую рельефную подошву. Во-вторых, носок модели с фирменной ракушкой отличается более изящной — заостренной — формой.