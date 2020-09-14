Новый виток в сотрудничестве поп-дивы и спортивного бренда
После полноценной коллекции, выпущенной в январе, Ivy Park (бренд Бейонсе) и adidas Originals возвращаются с еще одним совместным релизом — коллаборационной версией кроссовок Superstar.
Новая пара сохранила классическую белую расцветку с черными полосками и верх из кожи. Ключевые изменения коснулись формы кроссовок. Во-первых, они получили высокую рельефную подошву. Во-вторых, носок модели с фирменной ракушкой отличается более изящной — заостренной — формой.
Новые коллаборационные Superstar поступят в продажу 18 сентября. В России кроссовки можно будет купить в магазине adidas Originals на Кузнецком Мосту, корнере в универмаге «Цветной», а также на сайте спортивного бренда. Цена вопроса — 15 999 рублей.