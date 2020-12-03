Продолжаем знакомиться с кастингом, принимающим участие в съемках новых сезонов культового сериала рубежа нулевых и десятых.
Мы уже рассказывали про актрису Уитни Пик — новую героиню «Сплетницы». Еще одна ключевая роль в новом сезоне, который перезапускает НВО, досталась Джордан Александер — канадской певице, актрисе и активистке. Что мы о ней знаем?
Музыка
В 2016 году Джордан выпустила дебютный музыкальный альбом «The Lonely Hearts Club», для которого сама написала 10 песен. Спродюсировал пластинку Джералд Итон, номинированный на «Грэмми» и удостоенный награды «Джуно» (главной музыкальной премии Канады) продюсер.
Кино
Актерским мастерством Джордан уговорила заняться ее сестра. Артистка почти сразу же начала сотрудничать с известным канадским агентом Норбертом Абрамсом и уже через полгода получила одну из главных ролей во втором сезоне сериала «Священная ложь». Там она сыграла приемного ребенка-мулата: по мнению актрисы, это «сложная героиня, которую вы не увидите в каждом втором фильме», и именно такие роли она хочет играть и дальше, чтобы показать зрителям многомерность жизни. «Я хочу использовать искусство, чтобы помочь людям, которые чувствуют себя исключенными из общей повестки. Моя цель — сделать так, чтобы их увидели и услышали. Я надеюсь быть частью перемен и движения к разнообразию и инклюзивности».
Что касается участия в «Сплетнице», Джордан пока не давала комментариев о съемках, а подробности ее роли в сериале не разглашаются.
Общественная деятельность
Слова про инклюзивность и движение к разнообразию для Джордан не пустой звук: актриса занимается активистской деятельностью. Джордан поддерживает женщин, сообщество ЛГБТК+, а также движение BLM. В 2019 году она выступила на прайд-параде в Торонто, исполнив трек «Feels Right» вместе с канадской певицей Карли Рей Джепсен.
Стиль в жизни и сериале
Судя по инстаграм-профилю Джордан, ее образы можно разделить на две противоположные группы. Либо максимально расслабленные в духе 2020 года: спортивные костюмы или джоггеры с футболкой. Либо сексуальные: особенно Джордан любит откровенные топы — на бретельках, укороченные, трикотажные по фигуре и нарядные декольтированные. Кажется, стилисты новой «Сплетницы» поймали провокационный вайб актрисы и щедро снабдили ее в кадре сапогами на каблуке под крокодила, платьем-бюстье, черным кожаным пальто и велосипедками.