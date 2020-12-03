Мы уже рассказывали про актрису Уитни Пик — новую героиню «Сплетницы». Еще одна ключевая роль в новом сезоне, который перезапускает НВО, досталась Джордан Александер — канадской певице, актрисе и активистке. Что мы о ней знаем?

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Актерским мастерством Джордан уговорила заняться ее сестра. Артистка почти сразу же начала сотрудничать с известным канадским агентом Норбертом Абрамсом и уже через полгода получила одну из главных ролей во втором сезоне сериала «Священная ложь». Там она сыграла приемного ребенка-мулата: по мнению актрисы, это «сложная героиня, которую вы не увидите в каждом втором фильме», и именно такие роли она хочет играть и дальше, чтобы показать зрителям многомерность жизни. «Я хочу использовать искусство, чтобы помочь людям, которые чувствуют себя исключенными из общей повестки. Моя цель — сделать так, чтобы их увидели и услышали. Я надеюсь быть частью перемен и движения к разнообразию и инклюзивности».

Что касается участия в «Сплетнице», Джордан пока не давала комментариев о съемках, а подробности ее роли в сериале не разглашаются.