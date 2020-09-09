Трэвис Скотт выпустил полноценную коллекцию мерча, посвященную сотрудничеству с «Макдоналдсом». Масштабный релиз можно условно разделить на две одинаково интересные части — одежду и аксессуары.

В первую вошли куртка в рабочем стиле, огромное количество футболок с различными принтами, несколько худи, брюки, джинсы, шорты из денима, комплект специальной баскетбольной формы и трусы-боксеры. В линейке аксессуаров представлены кепки, шапки, галстук, носки, ланч-боксы, пледы, подушка в виде наггетса, ковры, поднос и баскетбольный мяч.