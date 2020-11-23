Levi’s не изменяет себе и держится заданного на экологичность курса: открывает пункты приема старых и непригодных джинсов, увеличивает долю переработанного пластика и сокращает количество воды в производстве.

Помимо технических решений, бренд выражает свою позицию и посредством специальных релизов. Например, в этом августе он выпустил необычную коллаборацию с Ganni. Вещи из нее нельзя было приобрести, только взять в аренду. По задумке Levi’s, релиз был очередным напоминанием о важности осознанного потребления.

Еще одним шагом на пути к здоровому и экологичному производству стала коллекция с некоммерческой организацией Coop Porto Alegre. В совместный релиз сторон вошли пеналы, клатчи и сумки тоут. Все аксессуары из коллаборации были сшиты вручную из переработанного денима и остатков с производства Levi’s.