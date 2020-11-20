Идеальная городская одежда в новом релизе брендов.

Вслед за сентябрьской коллаборацией Human Made и adidas Originals выпускают еще один совместный релиз. На этот раз стороны подготовили более масштабную коллекцию, в которую помимо кроссовок также вошла одежда: темно-синий костюм из денима, вязаный жилет, свитшот, пуховики, легкие куртки и кепки.

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Что касается обуви, то в релиз вошли две модели. Первая — модифицированная версия кед Nizza Hi. Помимо привычной шнуровки пара из канваса получила молнии на боковых панелях. Подошва украшена специальным брендингом Human Made и adidas Originals — сердцами с тремя полосками. Вторая модель — Marathon HM, вдохновлена одноименными архивными кроссовками. Пара сохранила комбинированный верх из замши и сетчатого материала и получила технологичную подошву UltraBoost.

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Глобальный релиз коллаборации с Human Made запланирован на 25 ноября, в России она будет представлена частично. Купить одежду и обувь можно будет на официальном сайте adidas и во флагманском магазине бренда на Кузнецком Мосту.