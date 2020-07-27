В апреле Human Made и adidas Originals выпустили совместные версии кроссовок Superstar, отмечающих в этом году 50-летний юбилей. Как и стоило ожидать, одним релизом сотрудничество японского бренда и спортивного гиганта не ограничилось — стороны подготовили еще одну коллаборацию.

В этот раз в релиз вошли интерпретации других, не менее важных кроссовок adidas Originals. Первые — Stan Smith. Классическая теннисная пара из белой кожи сохранила силуэт, но получила ряд заметных изменений в дизайне. Во-первых, вместо перфорированных трех полосок на боковых панелях теперь красуется логотип Human Made в виде сердца. Во-вторых, кроссовкам заменили традиционные язычок и задник. На выбор доступны версии с зелеными и серыми вставками.