Стороны вновь объединились для коллаборации.
В апреле Human Made и adidas Originals выпустили совместные версии кроссовок Superstar, отмечающих в этом году 50-летний юбилей. Как и стоило ожидать, одним релизом сотрудничество японского бренда и спортивного гиганта не ограничилось — стороны подготовили еще одну коллаборацию.
В этот раз в релиз вошли интерпретации других, не менее важных кроссовок adidas Originals. Первые — Stan Smith. Классическая теннисная пара из белой кожи сохранила силуэт, но получила ряд заметных изменений в дизайне. Во-первых, вместо перфорированных трех полосок на боковых панелях теперь красуется логотип Human Made в виде сердца. Во-вторых, кроссовкам заменили традиционные язычок и задник. На выбор доступны версии с зелеными и серыми вставками.
Вторая пара из релиза — Campus. Как и в случае с Superstar, кроссовки получили менее выраженный брендинг. Логотип с сердцем расположился на задниках, а на кожаных полосках по бокам расположилась фраза «Gears for Futuristic Teenagers». На выбор доступны две расцветки: насыщенная зеленая и небесно-голубая.
Релиз второй коллаборации Human Made и adidas Originals запланирован на 6 августа. В течение месяца кроссовки можно будет купить у избранных ретейлеров. Модель Stan Smith обойдется в 150 долларов, Campus — в 140 долларов.