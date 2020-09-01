Casio G-Shock объединился с франшизой культового аниме «Dragon Ball Z» для выпуска коллаборационных часов. В их основу легла классическая модель GA-110. Отличительные особенности часов — насыщенная оранжевая расцветка с черной графикой, вдохновленной аниме, буква Z на циферблате и яркая подсветка в тон корпусу.

Что касается начинки, то модель сохранила все ключевые характеристики предшественников: ударопрочность, водонепроницаемость до 200 метров, таймер, секундомер и будильник.