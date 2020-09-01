Для поклонников Сона Гоку.
Casio G-Shock объединился с франшизой культового аниме «Dragon Ball Z» для выпуска коллаборационных часов. В их основу легла классическая модель GA-110. Отличительные особенности часов — насыщенная оранжевая расцветка с черной графикой, вдохновленной аниме, буква Z на циферблате и яркая подсветка в тон корпусу.
Что касается начинки, то модель сохранила все ключевые характеристики предшественников: ударопрочность, водонепроницаемость до 200 метров, таймер, секундомер и будильник.
Коллаборационные часы «Dragon Ball Z» и Casio G-Shock уже поступили в продажу в России. Тираж ограничен 30 экземплярами. Купить часы можно на официальном сайте Casio. Цена вопроса — 20 890 рублей.