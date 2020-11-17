Практичные, но не скучные

Дочерний бренд Billionaire Boys Club — Bee Line — объединился с американскими обувными мастерами Timberland для создания совместной коллекции ботинок. Стороны взяли за основу классическую модель 6 Inch Boot.

Сохранив верх из фирменного желтого нубука, BBC и Timberland оснастили пару эффектными резиновыми носком и боковыми панелями. Ботинки получили пять ярких расцветок: темно-синюю, зеленую, коричневую, оранжевую и желтую. В комплекте с каждой парой идут альтернативные шнурки для придания дополнительного контраста.

Помимо внешнего вида у ботинок есть и неочевидные плюсы. Во-первых, они оснащены водонепроницаемой мембраной TimberDry. Во-вторых, внутренняя отделка модели выполнена из экологичного материала ReBOTL (его получают путем переработки пластиковых бутылок).

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Капсульная коллекция Billionaire Boys Club и Timberland поступит в продажу 19 ноября. Купить ботинки можно будет на официальном сайте BBC. Цена за пару вне зависимости от расцветки составит 220 долларов.

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