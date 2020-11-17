Практичные, но не скучные

Дочерний бренд Billionaire Boys Club — Bee Line — объединился с американскими обувными мастерами Timberland для создания совместной коллекции ботинок. Стороны взяли за основу классическую модель 6 Inch Boot.

Сохранив верх из фирменного желтого нубука, BBC и Timberland оснастили пару эффектными резиновыми носком и боковыми панелями. Ботинки получили пять ярких расцветок: темно-синюю, зеленую, коричневую, оранжевую и желтую. В комплекте с каждой парой идут альтернативные шнурки для придания дополнительного контраста.

Помимо внешнего вида у ботинок есть и неочевидные плюсы. Во-первых, они оснащены водонепроницаемой мембраной TimberDry. Во-вторых, внутренняя отделка модели выполнена из экологичного материала ReBOTL (его получают путем переработки пластиковых бутылок).